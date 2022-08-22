Ford'dan işçi kıyımı: Üç bin kişiyi kovma kararı aldı

Ford Üst Yöneticisi Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, konuya ilişkin çalışanlara ortak bir e-posta gönderdi.
Söz konusu e-postada, şirketin maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmadığı belirtildi.
Ford'un yeni teknolojileri benimserken çalışma şeklini değiştirdiğine işaret edilerek, kaynakların yeniden düzenlendiği bildirildi.
Farley ve Ford'un gönderdiği e-postada,
"Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse tüm yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor." değerlendirmesi yapıldı. 3 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON Küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceği belirtilerek, işten çıkarmaların çoğunlukla ABD, Kanada ve Hindistan'da gerçekleşeceği kaydedildi. YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ
Şirketin işten çıkarma kararının ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.
Ford, martta yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını ve elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonlarını "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğünü duyurmuştu.
FOTOĞRAF 16
Yeni dönem ve ikinci el otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Satışlara bu sınırlamanın getirilmesinin ardından 2022 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi.<br><br>Ağustos ayı fiyat listesi belli oldu<br><br>İçinde bulunduğumuz ağustos ayında, pek çok otomobillin fiyat listeleri güncellendi. <br><br>İşte o liste:
Volkswagen<br>Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 490,000 TL<br><br>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 528,600 TL<br><br>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL
Seat<br>Ibiza;<br><br>1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 450.000 TL<br><br>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 550.000 TL
Skoda<br>Yeni Fabia;<br><br>1.0 TSI 95 PS Elite - 478.900 TL<br><br>1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.400 TL<br><br>1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.400 TL
Citroen<br>Ami, 6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL<br><br>C3 Feel 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 474.000 TL<br><br>C-Elyesee Feel, 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 506.000 TL<br><br>1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 518.000TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 538.000 TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 570.000 TL
Dacia<br>Sandero Comfort, 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 464.900 TL<br><br>Sandero Prestige, 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı 464.900 TL<br><br>Sandero Stepway; Comfort 1.0 Turbo 90 bg 455.000 TL<br><br>Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 469.000 TL<br><br>Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 505.900 TL<br><br>Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 483.000 TL<br><br>Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 505.900 TL<br><br>Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 526.900 TL<br><br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 558.900 TL<br><br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 551.900 TL<br><br>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 556.900 TL
Fiat<br>Egea Sedan Easy; 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 389.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli - 430.200 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 446.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 462.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 548.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 479.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 518.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 579.900 TL<br><br>Egea Hatchback Street; 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 428.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 523.900 TL<br><br>Egea Station Wagon, 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel Fiyatı: 538.900 TL<br><br>Yeni Egea Cross; 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 451.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 538.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 476.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 509.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 567.900 TL<br><br>Panda Urban; 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 464.900 TL<br><br>1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 479.900 TL<br><br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 553.900 TL<br><br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 569.900 TL
Ford<br>Yeni Fiesta Style Hatchback, 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin Fiyatı 515.400 TL
Honda<br>Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 534.000 TL<br><br>City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 550.600 TL
Hyundai<br>Hyundai i10; 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Fiyatı: 331.500 TL<br><br>1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL<br><br>1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL<br><br>1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL<br><br>Hyundai i20; 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 439.000 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 472.500 TL 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 481.500 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 507.000 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 523.000 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 513.000 TL<br><br>Bayon; 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 472.000 TL<br><br>1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 503.000 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 525.000 TL<br><br>1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 539.500 TL<br><br>1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 568.500 TL<br><br>
Kia<br>Picanto Feel, 1.0L 67 PS AMT Benzin Fiyatı: 442.900 TL<br><br>Picanto, 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 449.900 TL<br><br>Picanto, 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 459.900 TL<br><br>Picanto, 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel - 459.900 TL<br><br>Rio, 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 442.900 TL<br><br>Rio, 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 499.900 TL<br><br>Rio, 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 555.900 TL<br><br>Stonic, 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 481.900 TL<br><br>Stonic, 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 528.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 539.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 568.900 TL
Mitsubishi<br>Space Star, 1.2 INTENSE CVT Fiyatı - 447.900 TL
Opel<br>Corsa, 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 488.900 TL<br><br>1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 564.900 TL<br><br>Crossland, 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - Essential Fiyatı 549.700 TL<br><br>
Peugeot<br>Yeni 208 Prıme, 1.2 PureTech 100hp EAT8 Liste fiyatı 490.000 TL<br><br>208 Prıme Selection, 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 568.000 TL
Renault<br>Clio; Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 435.000 TL<br><br>Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 485.900 TL<br><br>Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 506.000 TL<br><br>Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 548.000 TL<br><br>Taliant; Joy 1.0 Sce 65 bg 403.000 TL<br><br>Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 501.000 TL<br><br>Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 536.900 TL<br><br>Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg 539.000 TL<br><br>Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 549.000 TL<br><br>Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 579.000 TL
Toyota<br>Corolla, 1.5 Vision Liste fiyatı 539.450 TL<br><br>Corolla, 1.5 Vision Multidrive S - 563.150 TL<br><br>Yaris, 1.0 Vision - 482.650 TL 1.5 Dream Multidrive S - 570.350 TL
Yeni düzenleme sonrası listeler değişti: İşte en ucuz sıfır otomobiller
Sıfır ve ikinci el otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu da 2022 model araçların fiyatlarında değişime neden oldu. İşte 2022 model araçların ağustos ayı satış fiyatları.