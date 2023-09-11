G20 yeni iş birliklerine kapı araladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, G20 Liderler Zirvesi'nde katıldığı ikili görüşmelerde ekonomiye ilişkin de başlıklar açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile iki ticaretin geliştirilmesi ele alındı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yapılan görüşmede 5.6 milyar dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ MASADA

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile yeni yatırımların ve ortaklıkların alt yapısı masada yer aldı. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile teknoloji transferi başta olmak üzere enerji arzı ve yenilenebilir enerji iş birliklerini görüştü. Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı da kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdama katkı sağlayacak yeni fonlar geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

MISIR İLE ENERJİ TEMASI

Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinde de; ticaret hacminin artırılması, enerjide yeni işbirlikleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Mısır'ın enerji kaynaklarının Batı'ya Türkiye üzerinden aktarılması gündeme geldi. LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitimde iş birliğinin canlandırması konuşuldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile de Körfez sermayesinin Batılı ülkelere Türkiye üzerinden ulaştırılması görüşüldü.







