Galericilere 30 milyon TL teminat şartı

23 maddelik yeni torba kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis’e sunuldu. Teşviklerden vergi indirimine kadar birçok yasanın yer aldığı torba kanun teklifinde galericiler için de bir madde eklendi. Vergi kaybına karşı teminat ödeyecek olan otomotiv alım-satım işiyle uğraşanlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 30 milyon lira ödeyecek.

KAYIP KAÇAĞA KARŞI GALERİCİYE TEMİNAT

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına, 30 milyon Türk lirasına kadar teminat alma, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki veriliyor.

TÜRKİYE'NİN LİMANLARI KÜRESEL AKTÖR OLACAK

Düzenlemeyle Türkiye'nin lojistik ve turizm sektörüne paralel olarak rekabet gücünü koruması açısından hayati ve stratejik önemi son derece büyük olan limanlar ve liman işletilmelerine yeni destekler geliyor. Liman işletmelerinin aralıksız devamının sağlanması için hem de ihtiyaç duyulan yatırımların zamanında yapılması için liman sözleşme süreleri 49 yıllığına kadar uzatılacak. Limanların ekonomiye ve dış ticaretine katkısının herhangi bir zaman kaybı yaşamadan devamını amaçlayan düzenleme, Türkiye limanlarının küresel rekabet güçlerinin korunması kadar ekonomiye olan katkılarının da artırılmasını amaçlıyor.

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İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NE YENİ TEŞVİK

Teklife göre, İstanbul Finans Merkezi'ndeki kurumlara yeni teşvik imkânları getiriliyor. Teklifle, İstanbul Finans Merkezi'ndeki kurumlar yurt dışından satın aldıkları malları yurda getirilmeksizin ticaret yapabilecek. Düzenlemeyle bu kurumlara, alım satımlara aracılık etme dahil elde ettikleri kazançların yüzde 50'sinin kurum kazancından indirilmesine imkân tanınıyor. Kurumların bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması şartı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİNE DÜZENLEME

Teklifle; Anayasa Mahkemesi tarafından kuruluş kararnamesi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilen Fiyat İstikrar Komitesi, anayasal zemine oturtulacak. Komitede, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı da yer alacak.

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EKONOMİ Çekya'ya ortak yatırım çağrısı