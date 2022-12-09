Gazda ‘referans’ merkez olacağız: Türkiye bu kış sıkıntı yaşamaz

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Dönmez, TANAP doğal gaz boru hattının kapasitesinin 2 katına çıkarılması suretiyle Hazar bölgesinden hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya daha fazla gaz arzı sağlanması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Bakan Muş, "196 bin kilometrelik doğal gaz iletim ve dağıtım boru hattı, yakında servise alınacak olan üçüncü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitemiz Saros FSRU'yla birlikte 5 LNG terminali, 2 yer altı depolama tesisiyle fiziki altyapısını güçlendirdik. Yakın zamanda tesis ettiği vadeli işlemler piyasasıyla ticari alt yapısını hazırlayan ülkemiz için bir sonraki adım, dünyadaki örneklerine benzer ve referans alınan bir doğal gaz ticaret merkezi kurmaktır" açıklamasında bulundu.

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Fatih Dönmez

EN UCUZ ÜÇÜNCÜ ÜLKEYİZ

20 yılda doğal gaz imkânı sunulan kişi sayısının 4,2 katına çıkarak 69 milyona ulaştığını belirten Dönmez, "Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine doğal gaz kullanım imkânı sunulmuştur" dedi. Dönmez, Türkiye'nin ekim ayı itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında meskenlerde vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü, elektrikte ise dördüncü ülke olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, "Mesken ve tarımsal faaliyetler abone gruplarında yer alan tüketiciler için KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Elektrikte de hem meskende hem de ticarethane abone gruplarında kademeli tarifeye geçilerek dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın daha uygun fiyattan elektrik kullanmaları sağlanmıştır. Tanzim edilen elektrik faturalarının meskende yüzde 83'ü ticarethanede yüzde 87'si düşük kademede bulunmaktadır" şeklinde konuştu. Dönmez, 2021 yılı enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl olduğunu da sözlerine ekledi.

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