Ekonomi Gazda referans merkez olacağız Türkiye bu kış sıkıntı yaşamaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gazda ‘referans’ merkez olacağız: Türkiye bu kış sıkıntı yaşamaz

Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklediğini söyledi. Dönmez “Silivri ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar metreküpe çıkaracağız. Toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon metreküpe ulaşacaktır. Altyapı tesislerimiz ve kaynak esnekliğimiz sayesinde kış aylarında, bir olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Gazda ‘referans’ merkez olacağız: Türkiye bu kış sıkıntı yaşamaz
​Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklediğini söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Dönmez, TANAP doğal gaz boru hattının kapasitesinin 2 katına çıkarılması suretiyle Hazar bölgesinden hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya daha fazla gaz arzı sağlanması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Bakan Muş, "196 bin kilometrelik doğal gaz iletim ve dağıtım boru hattı, yakında servise alınacak olan üçüncü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitemiz Saros FSRU'yla birlikte 5 LNG terminali, 2 yer altı depolama tesisiyle fiziki altyapısını güçlendirdik. Yakın zamanda tesis ettiği vadeli işlemler piyasasıyla ticari alt yapısını hazırlayan ülkemiz için bir sonraki adım, dünyadaki örneklerine benzer ve referans alınan bir doğal gaz ticaret merkezi kurmaktır" açıklamasında bulundu.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

EN UCUZ ÜÇÜNCÜ ÜLKEYİZ

20 yılda doğal gaz imkânı sunulan kişi sayısının 4,2 katına çıkarak 69 milyona ulaştığını belirten Dönmez, "Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine doğal gaz kullanım imkânı sunulmuştur" dedi. Dönmez, Türkiye'nin ekim ayı itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında meskenlerde vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü, elektrikte ise dördüncü ülke olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, "Mesken ve tarımsal faaliyetler abone gruplarında yer alan tüketiciler için KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Elektrikte de hem meskende hem de ticarethane abone gruplarında kademeli tarifeye geçilerek dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın daha uygun fiyattan elektrik kullanmaları sağlanmıştır. Tanzim edilen elektrik faturalarının meskende yüzde 83'ü ticarethanede yüzde 87'si düşük kademede bulunmaktadır" şeklinde konuştu. Dönmez, 2021 yılı enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl olduğunu da sözlerine ekledi.

Enerji krizinde köşeye sıkışan AB rotayı değiştiriyor: Türkiye kilit öneme sahip
EKONOMİ
Enerji krizinde köşeye sıkışan AB rotayı değiştiriyor: Türkiye kilit öneme sahip
Anayasa teklifi bugün Mecliste

Anayasa teklifi bugün Meclis'te

​24 ve 41'inci maddelerde düzenleme.
İçimize sinerse imzalarız

İçimize sinerse imzalarız

​Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan asgari ücret açıklaması.
Karanlık hiçbir nokta kalmasın

Karanlık hiçbir nokta kalmasın

​Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın.
Enflasyonun boynunu kıracağız

Enflasyonun boynunu kıracağız

​İhracatımız her ay rekor kırıyor.
Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helâl etmiyoruz

Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helâl etmiyoruz

​15 Temmuz'da şehit veren ve gazi olan kahramanlardan tepki.
Hassas vuruş

Hassas vuruş

​ABD karargahının yanıbaşında operasyon.
Yine nükleer gözdağı

Yine nükleer gözdağı

​Savaş uzun sürebilir.
Teminat yoksa geçiş de yok

Teminat yoksa geçiş de yok

​Türkiye'ye baskı sonuç vermez.

EYT'de kapsam geniş olacak

EYT'de kapsam geniş olacak

​Bakan Bilgin TBMM Genel Kurulunda konuştu.

Emin ellerdeyiz

Emin ellerdeyiz

​İlk sıfır atık okulunu açtı.
Nazi cuntasına terör örgütü suçlaması

Nazi cuntasına terör örgütü suçlaması

​Devlet yetkililerini öldüreceklerdi.
Fransa Doğu Akdeniz konferansına sıcak

Fransa Doğu Akdeniz konferansına sıcak

​Ortak çıkarlar doğrultusunda gerekeni yaparız.
ABD'den somut adım bekliyoruz

ABD'den somut adım bekliyoruz

​Bakan Akar yaklaşımı olumlu buldu.
En büyük eseri hayatıydı

En büyük eseri hayatıydı

​Ketebe usta yazarı yad etti.
Şok gerçek ortaya çıktı

Şok gerçek ortaya çıktı

​Eşi 'Kendisini vurdu' dedi: İntihar süsünü polis çözdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.