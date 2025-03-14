Gazın yüzde 30’u Sakarya’dan gelecek

ABD’nin Houston kentinde konferansa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji gündemini değerlendirdi. 2030'a doğru gaz ihtiyacının yüzde 30'unun Sakarya'dan geleceğini belirten Bayraktar, "Sakarya gaz sahasından günlük yaklaşık 7,5 milyon metreküp gaz çıkarıyoruz. Bunu önümüzdeki ay 9,5 milyon metreküpe, 2026'da 20 milyon metreküpe çıkaracağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, S&P Global tarafından ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen CERAWeek konferansında, Türkiye'de enerji talebinin arttığını, bu nedenle petrol, doğal gaz ve elektrik üretimine daha fazla yatırım yapıldığını söyledi. Piyasada karşılaştıkları en büyük zorluğun ithalat bağımlılığı olduğuna işaret eden Bayraktar, "Politikamızı, enerji güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımıza güvenilir, uygun fiyatlı enerji tedarik edebilmek için ithalat bağımlılığını azaltmak konuları şekillendiriyor" diye konuştu.





İÇ TALEBİN YÜZDE 15’İNİ KARŞILIYOR

Sakarya gaz sahasından günlük yaklaşık 7,5 milyon metreküp gaz çıkarıldığına değinen Bayraktar, "Bunu önümüzdeki ay 9,5 milyon metreküpe, 2026'da 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu da bizim iç ihtiyacımızın yüzde 15'inin Sakarya gazından gelmesini sağlayacak. 2030'a doğru gaz ihtiyacımızın yüzde 30'u Sakarya'dan gelecek" dedi.





YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Öner(TPAO), TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile imzaladığı anlaşma kapsamında geleneksel olmayan yöntemlerle petrol ve doğal gaz üretimi yapılacağını ifade eden Bayraktar, "Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem açılıyor" dedi. Bakan Bayraktar, 2035'e kadar 120 bin megavata kadar güneş ve rüzgar enerjisi portföyü hedeflediklerini de sözlerine ekledi.





YAKINDA BÜYÜK BİR YATIRIMI DUYURACAĞIZ

Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji gibi karbon dışı kaynaklarla elektrik üretimine de odaklandıklarına dikkati çekerek, bu alanda açıkladıkları programa yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılardan da büyük ilgi gördükleri kaydetti. Bu kapsamda 2 gigavatlık kapasite tahsis ettiklerini bildiren Bayraktar, yakın zamanda uluslararası bir şirketin Türkiye'de güneş enerjisi projesine yatırımını duyuracaklarını ifade etti.



