Ekonomi Gazprom Kuzey Akım ile ilgili risklerin devam ettiğini duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gazprom Kuzey Akım ile ilgili risklerin devam ettiğini duyurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım için sevk edilecek türbinle ilgili Siemens şirketinden evrakın alındığını, ancak söz konusu evrakın "daha önce tespit edilen riskleri azaltmazken daha fazla soru işareti yarattığını" duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Gazprom Kuzey Akım ile ilgili risklerin devam ettiğini duyurdu
Arşiv

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'da bakımı yapıldıktan sonra Kuzey Akım doğal gaz boru hattında kullanılmak üzere Rusya'ya teslim edilmesi gereken Siemens türbinine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemeyen sevkiyatla ilgili açıklamada, bazı evrakın Siemens'ten Gazprom'a ulaştığına işaret edilerek, "Ancak evrak, daha önce tespit edilen riskleri azaltmazken, daha fazla soru işareti yaratmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Özellikle Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin konuların hala güncel olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yaptırımlarla ilgili konuların çözümü, türbinin Rusya'ya teslimatı ve Portovaya kompresör istasyonundaki diğer türbinlerin acil bakımı için önem taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, söz konusu sorunların çözümü için Siemens'ten tekrar "ivedi destek" talep edildiğinin altı çizildi.

Gazprom, Siemens'e ait türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını yüzde 60 düşürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Kanada'dan sevk edilmesi beklenen türbin motorunun devreye alınmasından sonra doğal gaz sevkiyatının teknik açıdan mümkün olan azami düzeyde tekrar başlayacağını söylemişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

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\"Sadece bu platformda 115 çalışanımız var. Diğer platformda da 115 çalışanımız var. Burada kullanılan sondaj teknikleri son teknolojiye göre yapılıyor. Yerin yaklaşık 2 bin metre altına inerek rezervuar alanını, depo alanını geliştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmı da yerli insanımız. Bu projede emeği geçen hem yüklenici firmada çalışan işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hem de projenin sahibi BOTAŞ çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız.\"<br><br>
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Bakan Dönmez, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin de artacağını vurgulayarak, \"Mevcut durumda 28 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesi var. Biz bunu 75 milyon metreküpe çıkartacağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde devam eden çalışmayla da 40 milyon metreküplük geri üretim kapasitesini 80 milyon metreküpe çıkartacağız.\" ifadesini kullandı.
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Söz konusu depolama tesislerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin de sayılarının artırıldığına işaret eden Dönmez, \"İki yeni FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesis edildi ve sisteme bağlandı. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız.\" diye konuştu.
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Dönmez, doğal gaz kapasitesi noktasında bu yıl ve gelecek yıl alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, \"Kapasitelerimizi artırıyoruz. En kısa süre içerisinde bu projelerin tamamlandığını hep birlikte göreceğiz.\" dedi.
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Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi.


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