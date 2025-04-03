Geçen yıl 300 bin yabancıya çalışma izni verildi

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye’de yasal statüde çalışabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu. Geçen yıl yabancılar tarafından 381 bin 485 çalışma izni başvurusu yaptı. Başvuruları titizlikle inceleyen Bakanlık, bunların 300 bin 851’ini olumlu sonuçlandırdı.