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Geçen yıl 300 bin yabancıya çalışma izni verildi

Geçen yıl 300 bin yabancıya çalışma izni verildi

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye’de yasal statüde çalışabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu. Geçen yıl yabancılar tarafından 381 bin 485 çalışma izni başvurusu yaptı. Başvuruları titizlikle inceleyen Bakanlık, bunların 300 bin 851’ini olumlu sonuçlandırdı.


EN FAZLA İZİN İMALAT SEKTÖRÜNE

İzin verilenler arasında Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri sırasıyla Türkmenistan, Rusya, Özbekistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Hindistan ve Irak uyruklular izledi. En fazla çalışma izni verilen sektör imalat oldu. Bunun ardından, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ev hizmetleri, konaklama, idari ve destek hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler sektörleri geldi.


#Ekonomi
#yabancı
#çalışma izni

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