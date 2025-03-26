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Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

10:3226/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, detayları duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, detayları duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal devlet anlayışıyla sundukları hizmetlerle vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.


Marta ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılmasına karar verildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecektir. Sistemde IBAN bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, IBAN bilgisi bulunmayanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecektir"


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İşsizlik Ödeneği
#Kısa Çalışma Ödeneği

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