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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Geleceğin para düzeni

Yeni ekonomi dergisi Z Raporu’nun ilk sayısı, gazete bayilerindeki ve seçkin kitabevlerinin raflarındaki yerini aldı. İlk sayısında ‘Geleceğin para düzeni’ni kapak dosyası olarak tartışmaya açan Z Raporu’nda birbirinden iddialı haberler ve analizler dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı
Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı

Hayatın her alanını etkileyen para, küresel ve teknolojik gelişmelerle beraber form değiştiriyor. Yeni ekonomi dergisi Z Raporu, ilk sayısında yeni para düzenini tüm yönleriyle mercek altına aldı. ‘Geleceğin para düzeni’ başlığını taşıyan kapsamlı dosyada altından banknota, elektronik ortamda üretilen para formlarına kadar pek çok merak edilen konuya açıklık getiriliyor. Dünya paradan kaynaklanan sorunlardan kurtulmanın yollarını arıyor. Ticari bankaların hüküm sürdüğü mevcut para düzeninin istikrara kavuşması için önerilen bağımsız ve milli para sistemi, geleceğin para düzeninin nasıl olması gerektiğine ilişkin pek çok done sunuyor.

KRİPTO PARALAR ÇÖZÜM OLACAK MI?

Z Raporu’ndaki kapsamlı dosyada, ”Gelecekte uluslararası piyasalarda hangi para birimi veya birimleri rezerv para olarak kullanılacak? Ödeme sistemlerindeki değişimler para düzenini nasıl değiştirecek? Kripto paralar doların gücünü kıracak mı?” gibi soruların cevaplarını bulacaksınız. Büyük yatırım fonları, hem dev projelerin hayata geçirilmesinde hem de sıcak para akışında global çapta belirleyici güce sahip. Birkaç yıl içinde küresel hacminin 15 trilyon dolarlara ulaşması beklenen yatırım fonlarının en büyükleri, Körfez devletlerinin yanısıra Norveç, Çin ve Singapur gibi ülkelerde bulunuyor. Z Raporu, küresel ekonomik ve politik gelişmelere yön veren dünyanın en büyük yatırım fonlarını okurların dikkatine sunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EKONOMİSİ

Öte yanndan, bu yıl büyük sürprizlere ve heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi, yarattığı muazzam marka değeri sayesinde global şirketlerin iştahını kabartıyor. Son yıllarda Real Madrid’in peş peşe şampiyonluklarından sonra bazı sporseverler tarafından sorgulanmaya başlanan Devler Ligi, bu yıl Liverpool ile Tottenham arasında oynanan final maçıyla imaj tazeledi. Şampiyonlar ligi dünya çapında yarattığı sportif heyecanın yanısıra, beraberinde inşa ettiği devasa ekonomiyle de ışık saçıyor. Ayrıntılar Z Raporu sayfalarında.

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  • Seçkin kalemler Z raporu’nda
  • Z Raporu’nun deneyimli kalem ekibi, siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Yönetim felsefesinde iz bırakan isimlerin Dr. Mustafa Özel, piyasaların ay sonu durumunun analist Cüneyt Paksoy tarafından değerlendirildiği Z Raporu’nun Haziran 2019 tarihli ilk sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaph-yilou ve Shuriah Niazi, analiz ve yorumlarıyla yer alıyor.
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