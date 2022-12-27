Gelecek yıl 6 yeni noktaya uçacak THY 88 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2023'e dair beklentileri ile hedeflerini paylaştı.

Bu yılın salgından çıkış senesi olduğunu, talep artışını beklediklerini dile getiren Bolat, kendilerinin de "talep patlaması" beklediklerini, Kovid-19 sürecinde o günlerin geçeceğini düşünerek çalışanları ile yollarını ayırmadan süreci devam ettirdiklerini söyledi.

Bolat, ocak-ekim döneminde taşınan yolcu sayısında bazı destinasyonlarda 2019'un üzerinde olsalar da toplamda 60,5 milyon yolcu taşındığını kaydederek, "Finansallarımız da bunu doğruluyor. Yıl sonu itibarıyla taşıdığımız yolcu sayısı 72 milyona erişecek. 10 ayda 2,25 milyar dolar kar açıkladık. Bu THY ve Avrupa havacılık tarihindeki en yüksek rakam. Kârlılığımızın artarak devam edeceğini 2,25 milyar doların üzerine biraz daha koyacağımızı tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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Bu kârın büyük çoğunluğunun uzak hatlardan geldiğini, kısa mesafede bulunan Avrupa'dan gelen kârın yüzde 10 civarında kaldığını aktaran Bolat, uzun hatlarda hem ülkeye getirdikleri hem de transfer yolcu sayısını artırdıklarını anlattı.

Bolat, dördüncü çeyreğin genelde hava yollarının nakit yaktığını ancak kendilerini tam aksine kârı artıracaklarını bildirdi.

"Uçak sayımız 427'ye çıkacak"

Ahmet Bolat, Türkiye'nin turist sayısındaki artışa işaret ederek, yolcu sayılarındaki fazlalığın Türkiye'ye gelen yolcularda yaşandığını, transit yolcular için ek kapasite koyamadıklarını anımsattı.

Uçak siparişlerindeki son duruma değinen Bolat, "Üreticilerde yaşanan birtakım sıkıntılar vardı. Bunlar bitmek üzere. 2023'te zaten kabul edilmiş bütçemizde yüzde 17-20 arasında kapasite artışı koyduk." şeklinde konuştu.

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Bolat, şu andaki uçak sayılarının 396 olduğunu ve 2023 sonunda bu rakamı 427'ye çıkartacaklarını kaydederek, "400'üncü uçağımızın şubat ortalarında gelmesini bekliyoruz. 787'lerin tekrardan teslimi başlıyor. Fabrikadaki sıkıntı bitti. İlk uçağımız da bu ayın sonunda gelecek" ifadelerini kullandı.

AnadoluJet'te 30'a yakın yeni nesil uçaklarının olduğunu, ihtiyaçlar için piyasadan da uçak bulmak istediklerini aktaran Bolat, "AnadoluJet'te 67 uçağımız var bu yıl bütçelediğimiz. Orada uçak sayımızı artırmak istiyoruz. Çünkü iç hatlarda çok yoğun talep var. Marttan itibaren AnadoluJet'te iç hatlarda yüzde 50'ye yakın frekans artışı yapacağız. Aynı zaman da yurt dışı ağı da büyüyor. Büyüteceğiz ve Sabiha Gökçen'de AnadoluJet tam anlamıyla bir low cost dediğimiz çok pratik ve ekonomik bir hava yolu şirketi haline gelecek." açıklamasında bulundu.

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- 2023'te 6 yeni hat geliyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, şu anda dünya genelinde 342 destinasyona uçtuklarını belirterek, 128 ülkeye, 286 şehre, (yurt dışında) 289 destinasyona uçtuklarını, dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olduklarını vurguladı.

Bu yıl 72 milyonun biraz üzerinde yolcu taşıyacaklarını dile getiren Bolat, "2023'te 88 milyonun üzerinde yolcu taşımayı planlıyoruz. Bu yıl uçtuğumuz hatların üzerine yurt dışında Denver ve Detroit (ABD), Katowice (Polonya) ve Palermo'yu (İtalya) ekleyerek yurt dışı sayısını 293'e çıkarmayı hedefliyoruz. (Toplam uçuş ağımıza) İç hatlarda Yozgat ve Bayburt'u ekleyerek uçacağımız destinasyon sayısını 348'e çıkaracağız." diye konuştu.

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- "2023'te ülkemize 17 milyar dolar döviz getirmeyi planlıyoruz"

Ahmet Bolat, 2022'de THY olarak 18 milyar doların biraz üzerinde gelirlerinin olduğunu, 14 milyar dolarlık net ihracat yaptıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 14 milyar doların 5 milyar doları ülkemizde kaldı. Gelecek yıl bu hedefi biraz daha yükseltmeyi, üzerine 3 milyar dolar eklemeyi ve 2023'te 17 milyar dolar döviz getirmeyi planlıyoruz. Getirdiğimiz dövizin yüzde 30'unun biraz üzeri ülkemizde kalıyor. Seneye de 6 milyar doların biraz fazlası Türkiye'de kalacak. Bu rakamın bir kısmı kar olarak kasamızda duruyor, diğer kısmı yatırıma yöneliyor. Ülkemize ve milletimize yatırım yapmaya devam ediyoruz."

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Bolat, 28 bin 500'ü THY olmak üzere toplam çalışan sayılarının 66 bine ulaştığını, taşeron şirketlerle birlikte toplam sayının 75 bini geçtiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda yeni alımlara başladık. 2 binin biraz üzerinde kabin memuru alacağız. 1.100'ün üzerinde kokpite pilot almayı düşünüyoruz. Bunun üzerine uçuş akademimize öğrenciler alacağız. Çünkü bu öğrenciler 2 yıllık eğitimden sonra şirketimize pilot olarak geliyor ve sağ koltuğa oturuyorlar. Pilot talebinin devam edeceğini düşünüyoruz ve bu nedenle Aydın'da okulumuzun kapasitesini artırmayı planladık. Türk Hava Kurumu ile anlaşmayı imzaladık. Kapasitemizi yüzde 50 artırıyoruz. Yıllık 300 pilotluk kapasiteye çıkıyoruz. Aynı zamanda ülkemizde havacılık okullarımız da var. Burada yetişen pilotlar sınavlarımızı geçtikten sonra onlarla da çalışıyoruz."

Bolat, toplamda 9 bin ile 10 arasında yeni istihdamdan bahsettiklerini belirterek, "Bu sadece kabin ve kokpite değil bunun yanı sıra iştirak şirketlerimiz olsun büyümemizin devamını getirecek arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Yüzde 17 büyüme hedefimizi destekleyecek 9-10 bin arasında yeni istihdamımız olacak" diye konuştu.