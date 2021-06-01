Ekonomi Yeni kararlar açıklandı Gelen yolcuya test ve aşı şartı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni kararlar açıklandı: Gelen yolcuya test ve aşı şartı!

Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik olarak 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yeni kararlar alındı. Türkiye'ye yapılacak yurt dışı uçuş seferlerinde yolculardan seyahat tarihlerinden 14 gün önce aşı olunduğuna dair belge veya varıştan önceki 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi. Ayrıca daha önce askıya alınan Brezilya ve Güney Afrika uçuşları da belirlenen kurallar doğrultusunda yeniden başlayacak.

Haber Merkezi DHA
Gelen yolcuya test ve aşı şartı: Brezilya ve Güney Afrika uçuşları yeniden başlıyor
Foto/arşiv

Alınan kararla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) internet sitesinden yolculara yönelik bir duyuru yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince Türkiye'ye girişlere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Alınan kararlar doğrultusunda Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.

4 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Kararlar ile ilgili olarak Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

KORONAVİRÜS AŞISI OLANDAN PCR TESTİ İSTENMEYECEK

Belirli ülkelerin dışında başka ülkelerden gelen yolcular ise Türkiye'ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.

Bu ülkelerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek

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