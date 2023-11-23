Genç çiftlere faizsiz kredi yasalaştı

Emekli olmak isteyenlerin Ocak zammı öncesinde atacakları adımlar büyük avantaj yakalamalarını sağlayacak. Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması için 50 bin TL gibi bir miktar ceplerinde kalacak. Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıllık sigortalılık süresini dolduran ve EYT kapsamı dışında kalanlar emeklilik için yaş beklentisini doldurması gerekiyor. İşte borçlanma ile emeklilik detayları...