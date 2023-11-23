Genç çiftlere faizsiz kredi yasalaştı

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Ailenin korunması için oluşturulan fon, gençlere evlilik desteği kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin TL faizsiz kredi sağlayacak. Fon kaynakları petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden sağlanan tahsilatın yüzde 20’sinden oluşacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 0 ila yüzde 40 oranında değiştirmekte yetkili olacak. Yeni kaynaklar bulması halinde bu kaynaklardan sağlanan gelirin yüzde 10 kadarı Aile ve Gençlik Fonu’na aktarılacak. Fon’a ilk etapta 5 milyar TL’lik bir kaynak aktarılacak.