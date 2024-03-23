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Ekonomi

Gençlere finansal okur-yazarlık eğitimi

Geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla ‘Finansal Okuryazarlık Eğitim Projesi’ hayata geçirildi.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:43 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Proje, Adana'daki 18 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle start aldı. Halkbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen çalışma kapsamında; gençlere bütçe yapma, tasarruf, borç alma ve yatırım gibi finansal kavramların öğretilmesi hedefleniyor. Derslerde bin 700'den fazla öğrenciye 600 dakikalık yoğun eğitim veriliyor. Proje, sınavlar ve interaktif aktivitelerle gençleri finansal bilgi ve becerilerini zenginleştirmeye teşvik ediyor. İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan proje lideri Sunay Karamık, projeyle Adana'da bir ‘ilk’ yaşandığını belirtti.

ÜLKE ÇAPINDA UYGULANMALI

Karamık, finansal okuryazarlık farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini ve gençlerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Karamık, finansal okuryazarlık eğitiminin ülke çapında yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran da şunları kaydetti: "Çocukluk ve gençlik çağından itibaren finansal okuryazarlık eğitim altyapısının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Projenin çeşitlenerek geniş kitlelere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz.”



#Eğitim
#Ekonomi
#Finans
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