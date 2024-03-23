Gençlere finansal okur-yazarlık eğitimi

Proje, Adana'daki 18 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle start aldı. Halkbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen çalışma kapsamında; gençlere bütçe yapma, tasarruf, borç alma ve yatırım gibi finansal kavramların öğretilmesi hedefleniyor. Derslerde bin 700'den fazla öğrenciye 600 dakikalık yoğun eğitim veriliyor. Proje, sınavlar ve interaktif aktivitelerle gençleri finansal bilgi ve becerilerini zenginleştirmeye teşvik ediyor. İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan proje lideri Sunay Karamık, projeyle Adana'da bir ‘ilk’ yaşandığını belirtti.

Karamık, finansal okuryazarlık farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini ve gençlerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Karamık, finansal okuryazarlık eğitiminin ülke çapında yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran da şunları kaydetti: "Çocukluk ve gençlik çağından itibaren finansal okuryazarlık eğitim altyapısının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Projenin çeşitlenerek geniş kitlelere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz.”