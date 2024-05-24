Gençlere özel yüzde 20 indirimli Kampanya

Türkiye Sigorta, 16-25 yaş arasındaki gençler için özel olarak hazırladığı ‘Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ ile gençlerin sağlığını güvence altına alırken sosyal ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçları için de ücretsiz ve indirimli hizmetlerle çözüm sunuyor. Yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yer aldığı farklı paketler ile gençler sağlıklarını güvence altına alırken; psikologdan cilt bakımına, spor salonu üyeliğinden yurt dışı eğitim danışmanlığına kadar pek çok hizmete de ücretsiz sahip oluyor.

AY SONUNA KADAR BAŞVURULABİLİYOR

Gençlerin mayıs sonuna kadar yüzde 20 indirimli faydalanabileceği yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yer aldığı farklı paketler, sağlık ihtiyaçlarını karşılarken günlük yaşamda da pek çok ihtiyaca cevap veriyor. Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası paketini satın alanlar yılda 1 kez ücretsiz olarak; cilt bakımı, spor salonu üyeliği, psikolog hizmeti, yurt dışı eğitim danışmanlığı, hukuksal danışmanlık ve izotomi danışmanlığından faydalanabiliyor.

550’DEN FAZLA KURUMDA GEÇERLİ

Spa kullanımı, kişisel antrenör, zincir fast-food restoranlar, yaz yurt dışı eğitim kampları, uçak bileti ve otel konaklama ve araç kiralama hizmetlerinden de indirimli yararlanılıyor. SGK ile anlaşmalı, hem Türkiye Sigorta’nın anlaşmalı kurum ağı içerisinde bulunan 550’den fazla sağlık kurumunda hem de belirli limitler dahilinde anlaşmasız kurumlarda geçerli olan Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, uygun prim ve ödeme imkanlarıyla iki alternatif paketten oluşuyor. Yatarak tedavi; cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale giderleri, özellikli tıbbi malzeme, evde bakım hizmeti, ameliyat tazminat teminatı, ambulans, motosiklet kazası gibi tedavileri kapsıyor. Ayakta tedavi ise; doktor muayene, tanı amaçlı incelemeler, tahlil ve röntgen, fizik tedavi, yardımcı tıbbi malzeme teminatlarından oluşuyor.







