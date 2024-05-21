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Ekonomi

GES'ler maden deposu

Temiz enerji ile son yıllarda yatırımı artan güneş enerjisi santralleri kullanılan madenler nedeniyle de değerli. Bir gigavatlık güneş panelinde; piyasa değeri 423 bin 600 lira olan 13 ton gümüş, 21 milyon lirayı aşan 2 ton galyum madeni kullanılıyor. Bu çapta enerji üreten bir güneş paneli ise en az 24 bin hektarlık bir alanı kapsıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 01:47 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yenilenebilir enerji tesislerindeki panellerde maden kullanımı geniş yer tutuyor. 1 gigawatt kurulu güce sahip güneş panelinde 7 farklı maden türü kullanılıyor. Bunlar arasında gümüş ve galyum gibi değerli madenler de var. Bu çapta bir güneş paneli elektrik tüketimi yıllık 326,3 teravat olan Türkiye'nin toplam ihtiyacının sadece binde 2'si karşılasa da kendisi için harcanan 40 milyon doları 3 yıl gibi kısa bir sürede amorti edebiliyor. Kurulu gücü 1 gigawaat düzeyinde olan bir güneş paneli hücresi için yaklaşık 36 ton germanyum, 23 ton tellür, 21 ton kadminyum, 15 ton selenyum, 13 ton gümüş, 8 ton indiyum ve 2 ton galyum gerekiyor. Güneş paneli dışındaki malzemelerin yapımı içinse 7.5 ton alüminyum, 4.6 ton bakır, 67.9 ton çelik, 60.7 ton beton, 46.4 ton cam ve 8.6 ton plastik kullanılıyor.

ÇELİK KANATLAR

Eşit değerde enerji üretebilecek kurulu güce sahip rüzgar türbini için gerekli minimum madenler ise şöyle: 243.5 ton beton 107 ton çelik, 18 ton demir, 7.7 ton cam/karbon bileşikleri, 950 kilo bakır, 780 kilo manganez, 500 kilo alüminyum, 470 kilo, 240 kilo nikel. 2053 kadar toplam enerji tüketiminin kayda değer bir bölümünün güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanacak. 1 gigawatlık bir güneş paneli Türkiye şartlarında kış aylarında bir günde 1 milyon kilovatlık, yaz aylarında ise 6 milyon kilovatlık elektrik üretebiliyor.



#Enerji
#GES
#Ekonomi
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