GES'ler maden deposu

Yenilenebilir enerji tesislerindeki panellerde maden kullanımı geniş yer tutuyor. 1 gigawatt kurulu güce sahip güneş panelinde 7 farklı maden türü kullanılıyor. Bunlar arasında gümüş ve galyum gibi değerli madenler de var. Bu çapta bir güneş paneli elektrik tüketimi yıllık 326,3 teravat olan Türkiye'nin toplam ihtiyacının sadece binde 2'si karşılasa da kendisi için harcanan 40 milyon doları 3 yıl gibi kısa bir sürede amorti edebiliyor. Kurulu gücü 1 gigawaat düzeyinde olan bir güneş paneli hücresi için yaklaşık 36 ton germanyum, 23 ton tellür, 21 ton kadminyum, 15 ton selenyum, 13 ton gümüş, 8 ton indiyum ve 2 ton galyum gerekiyor. Güneş paneli dışındaki malzemelerin yapımı içinse 7.5 ton alüminyum, 4.6 ton bakır, 67.9 ton çelik, 60.7 ton beton, 46.4 ton cam ve 8.6 ton plastik kullanılıyor.