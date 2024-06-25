Getir'e 250 milyon dolar yatırım

Yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya da giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek. İlk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek. Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak.