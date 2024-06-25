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Ekonomi

Getir'e 250 milyon dolar yatırım

Getir, 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu.

04:00 - 25/06/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 01:27 - 25/06/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya da giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek. İlk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek. Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak.

GRUBUN YAPISI DEĞİŞTİ

Getir Kurucusu Nazım Salur ve diğer kurucular ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya ve yönetim kurulunda olmaya devam edecek.

Süreci değerlendiren Nazım Salur, "Bu yeni yapı, Getir'in Türkiye’de online market ve yemek teslimatı hizmetlerinin daha iyi hizmet sağlarken, benim ve kurucu ortaklarımın diğer Getir hizmetlerine yeterli zaman ayırmamıza imkân verecek. Oluşturduğumuz bu yeni yapı, teslimat hizmetini daha iyi sağlayacak" dedi.

GÜVEN GÖSTERGESİ

Getir Yönetim Kurulu Üyesi ve Mubadala Diversified Investments Platform CEO'su Hani Barhoush ise "Son yatırımımız şirketin ana faaliyet alanının vaat ettiği geleceğe duyduğumuz güçlü güveni yansıtıyor" bilgisini verdi.



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#Yatırım
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