Getiride 5 yılın lideri İzmir oldu

Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksi verilerine göre son 5 yılın getiri şampiyonu 3 büyük şehirde İzmir oldu. Türkiye’de konut fiyatları son beş yılda ortalama yüzde 57 yükseldi. İstanbul’da bu artış yüzde 50 ile Türkiye ortalamasının altında kalırken, Ankara’daki yükseliş yüzde 51 oldu. Üç büyük şehir içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 88 ile İzmir sağladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İzmir’in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu bunun da rakamlara yansıdığını söyledi. Yılmaz, getiri artışında son dönemde çok sayıda büyük şirketin genel merkezlerini ya da operasyon üslerini İstanbul’dan İzmir’e taşımalarının da etkisi olduğunu aktardı.

Ziya Yılmaz

OTOYOL PROJESİ ETKİYİ KATLADI

Geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan İstanbul - İzmir Otoyolu’nun da bölgenin cazibesini artırdığını ifade eden Ziya Yılmaz, “Bugün bu proje sayesinde İstanbul ve İzmir arasındaki mesafe de arabayla 3,5 saate kadar indi. Gelecek dönemde İzmir’in cazibesini artıracağını düşündüğümüz bir diğer proje de Volkswagen tarafından resmi olarak açıklanması beklenen Manisa’daki fabrika yatırımı. Söz konusu yatırımın getireceği hareketlilik, Manisa ve özellikle İzmir’deki gayrimenkul piyasasında kendini gösterecek” dedi. Dap Yapı olarak, İzmir’in geleceğine güvendikleri; bu kapsamda İstanbul dışındaki ilk yatırımlarını İzmir’e yaptıklarının altını çizen Yılmaz şunları söyledi: “İzmir projemizde saın 40 dairenin satışları devam ediyor. Ev almak isteyenlere yüzde 0,79 faiz oranı ile 180 ay vade fırsatı sunuyoruz. Taksitler de 2.100 TL’den başlıyor. DAP İzmir, 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor” bilgisini verdi.

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5 YILLIK BİLANÇO

TÜİK tarafından açıklanan satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir’de satılan konut sayısı 377 bin 477’yi buldu.