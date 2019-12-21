Ekonomi Kentsel dönüşüm hızlanacak
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Kentsel dönüşüm hızlanacak

Geçen yıl yeni proje yerine ellerindeki yarım kalmış projeleri bitirmeye odaklanan gayrimenkul geliştiricileri, 2020’de yenileme projelerine ağırlık verecek. Kentsel dönüşüm desteklerinin arttırılmasını bekleyen üretici, müteahhitlik yasasının devreye girmesinin de dönüşüme hız kazandıracağını dile getiriyor.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gayrimenkul sektörü geçen yılın ilk yarısında stok sorunu ve yüksek faiz kıskacında kalarak zor bir dönem geçirdi. Birçok inşaat firması yeni projeler yerine elindekini bitirememe tedirginliği yaşadı. Nakit akış hızının zayıflaması ve yüksek faiz nedeniyle frene basan köklü inşaat firmaları elindeki imkanları iyi bir planlama ile yönetebilirken sektöre sonradan gelenler ise inşaatları yarım bırakıp alıcıyı mağdur etme noktasına getirdi. Geçen yıl köklü gayrimenkul şirketlerinin frene basıp planlama yapmasını fırsat bilen bazı oyuncuların spekülasyonları da sektörde güven sorununu artırdı. Ancak tüm bunlar geride kaldı. Sektör şimdi yeni umutlara yelken açmaya başladı.

2019’DAN DERS ALINDI

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, stok miktarının azaldığını bu nedenle 2020 yılı ve sonrası için yeni projelere ihtiyaç olacağını söyledi. Özyurt, “Bu durumu önceden gören ve hazırlıklarını yapan finansal açıdan güçlü, kendi sermayesiyle ayakta durabilen, markalı konut üretiminde köklü tecrübeye sahip olan şirketlerin adını, 2020 yılında sıkça duyacağız. 2019 yılının ilk 7 ayında yaşadığımız durgunluk döneminden çok önemli dersler aldık. Faizlerin yatırımcıları harekete geçiren en önemli unsur olduğunu bir kez daha hatırladık. Sektörümüzde döviz fiyatlarına bağlı olarak karlılık dengesinin tamamen değiştiğini gördük. Bu önemli argümanlar, 2020 yılı ve sonrası için bize yol gösterecek. Yeni dönemde yatırımcılar köklü ve güvenilir, katma değeri yüksek projelere imza atan markaları tercih edecekler.” şeklinde konuştu.

GÜVEN GERİ GELDİ

2019’un son verilerinin 2020’ye yönelik önemli ipuçları verdiğini belirten İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, alıcının sektöre yeniden güvenmeye başladığını aktardı. Tecrübeli şirketlerin öne çıkacağına da işaret eden Çulhalık, “Yatırımcılara güven sunan, kendi öz sermayesi ve müşteri potansiyeli ile ayakta duran, tecrübeli şirketlerin öne çıkacağı yeni bir dönem bizi bekliyor. Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak kendi öz sermayesi ile ayakta duramayan, proje inşaatları durma noktasına gelen ve dolayısıyla yeni proje üretemeyen şirketlerin sektörümüzden çekilme süreci de 2020 yılında hız kazanacak” dedi. Bahaş holding CEO’su Abdüssamet Bahadır’da satışlardaki hareketliliğin 2020 için yeni projelerin hayata geçirileceği bir yıl mesajı verdiğini söyledi. Bahadır, “2020 yılı, yeni projelerin konuşulacağı, sektörümüzün gelişimi yönünde önemli adımların atılacağı gelişmeleri beraberinde getirecek” dedi.

PLANLAR RAFTAN ÇIKACAK

Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da 2020’den umutlu olan konut geliştiricileri arasında yer alıyor. Şirketlerin, satışlardaki bu hareketlilik karşısında, geleceği öngören bir yaklaşımla yatırımlarını hızlandırması gerektiğine vurgu yapan Akkuş, kendilerinin de şirket olarak yeni projeleri devreye alacağını belirtiyor. Daha önceden hazırlanan planlar da raflardan çıkıp projeye dönüşecek. Şirket, önümüzdeki 2 yıl içinde 500’ü aşan konutu hayata geçirmeyi planlıyor.

Yabancıya satış önemli

  • Önümüzdeki yıl sektör yabancı yatırımcıya satışı da daha yukarılara taşımayı hedefliyor. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, 2020 yılında sektörün daha çok kentsel dönüşüm projelerine odaklanacağını belirtti. Erkutoğlu, “Burada da devletin kentsel dönüşüm desteklerini arttırması gerekiyor ki, vatandaş binalarını yenilesin. Yabancıya konut satışında da vatandaşlık yasası, KDV muafiyeti doğru adımlardı. Ancak bizim burada Türkiye’nin marka değerini arttırmamız, yabancıların ilgisini çekebilecek konutlar inşa etmemiz gerekiyor. Örneğin; dünyanın en uzun alışveriş caddesi unvanını taşıyan Bağdat Caddesi’ne Avrupalı konut alıcılarını getirebilmeliyiz” ifadesini kullandı.

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