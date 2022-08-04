Ekonomi Gıdada 3 adımla kış hazırlığı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıdada 3 adımla kış hazırlığı

Gıda ve Tarımsal Ürünler Gıda Komitesi, kış aylarında gıda fiyatlarında yaşanabilecek fiyat uçurumlarına karşı 3 önlem almaya hazırlanıyor. Buna göre, kışın sebze fiyatlarında yaşanacak artışa karşı sera yatırımları hızlandırılacak, yem fiyatlarına yönelik yol haritası belirlenecek ve hal takip sistemi üzerinden haller yakından izlenecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gıdada 3 adımla kış hazırlığı
Arşiv

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve Türkiye'nin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyri değerlendirilerek atılacak 3 önemli adım belirlendi. Buna göre, toplantıda kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye yönelik tedbirler tartışılırken, sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilere ve dolayısıyla vatandaşlara yönelik olumsuz etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınabilecek tedbirler tartışıldı ve yol haritası oluşturuldu.

HALLERE YAKIN İNCELEME

Toplantıda, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dahilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının dünyada tahıl fiyatlarındaki düşüşe katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirildi.

Gıda komitesi toplanıyor: Dijital sistem devreye girecek
FOTOĞRAF 10
Title
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi kritik bir görüşme için bir araya geliyor. Enflasyon için toplanan komitenin, \"gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine\" yönelik önlemleri masaya yatırması bekleniyor. <br><br>
Title
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında cumartesi günü toplandı. Toplantıda, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ekonomiye etkileri değerlendirildi.
Title
Enflasyonla üzerindeki arz yönlü etkiler de bu hafta toplanacak Gıda Komitesi'nden değerlendirilecek ve alınacak kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak.
Title
Sabah'ın aktardığı habere göre, Hazine Bakanlığı, diğer sektörlerde olduğu gibi gıda ürünlerindeki fiyat artışlarını da algoritma ile ortaya koydu. Yapılan detaylı risk analizleri kapsamında ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.
Title
Faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate allanarak risk analiz sistemine göre belirlenen gıda sektöründe de mükelleflerin adreslerinde saha denetimi başladı. Özellikle gıda sektöründe geçmiş dönemler itibarıyla (aylık veya üçer aylık) satışı yapılan ürünlerin alış ve satış fiyatlarının tespiti yapılıyor.
Title
Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV'si düşürülen ürünlere yönelik olarak düzenlenen satış faturası ya da fişlerinde bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarının tespiti yapılıyor. İşyerinin kira olup olmadığı ve kiralık ise ne kadar kira ödendiğine de bakılıyor.
Title
Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık ürün takibini sağlan dijital bir sistem de devreye alınıyor.<br><br>
Title
Üretim deseni verileri oluşturulacak, tarım ürünlerinin üretim planlaması kolaylaşacak. Sistem sayesinde kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler devreye girecek.
Title
Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret, vergi konularında tedbirler tespit edilecek. <br>
Title
Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak.<br>
Gıda komitesi toplanıyor: Dijital sistem devreye girecek
Enflasyonun artmasıyla birlikte hükümet bir dizi önlem alıyor. Bu kapsamda Gıda Komitesi bugün enflasyon için toplanıyor. Emtia fiyatına tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, arz güvenliği gibi önemli gündem maddeleri masada olacak. Komiteden çıkacak sonuçların ivedilikle uygulamaya konulacağı ifade edildi.EKONOMİ

Gıda Komitesi'nde kararlar çıktı: Ekilmeyen tarım arazilerinin tarım amaçlı kullanımına ilişkin çalışmalar öncelendirilecek
EKONOMİ
Gıda Komitesi'nde kararlar çıktı: Ekilmeyen tarım arazilerinin tarım amaçlı kullanımına ilişkin çalışmalar öncelendirilecek
Daha önce böyle bir şey görmedik

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

NASA'dan açıklama: Devasa bir etki.
Termometreler 50 dereceyi bulacak

Termometreler 50 dereceyi bulacak

​Uzmanlarda uyarı geldi: Resmi tatil ilan edildi.
Cemevi saldırganından ilk ifade: Bana paranoyaksın diyorlardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü KPSS sorularıyla ilgili Yediiklim yayınevine operasyon düzenledi.

​Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Türkiye'nin kapasitesi çok büyük

​KPSS'deki soru sızıntısı iddialarına ilişkin bir açıklama daha geldi.

​DDK aynı soru iddiaları sonrası harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.