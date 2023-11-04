Girişimciler 418 projeyle Konya’da buluştu

Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, Türkiye’nin güçlü olması, gücünü artırması ve bulunduğu coğrafyadaki denge unsuru olmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin üreten bir ülke olduğuna dikkati çeken Koç, “Daha önce masalara davet edilmeyen Türkiye, artık masa kuran, dünyadaki tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçişte kutuplardan biri olmaya namzet ülke haline geldi. Vakıf olarak, bütün gençlerimizin elimizden geldiği kadar fikirlerini projeye, projesini de bir plan dahlinde işe dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.