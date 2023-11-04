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Ekonomi

Girişimciler 418 projeyle Konya’da buluştu

Türkiye’nin dört bir tarafından girişimci 418 proje ile Konya’da buluştu. Girişimci İşadamları Vakfı’nın düzenlediği ‘Türkiye Girişimci Buluşması’ dün Selçuklu Kongre Merkezi’nde başladı.

Haber Merkezi
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:13 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Buluşmanın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da katıldı.

Buluşmanın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da katıldı.

Girişimcilik ekosistemine değer katması amacıyla, girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin yatırımcılarla bir araya getirilerek ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen programda 418 proje görücüye çıktı.


TÜRKİYE MASA KURAN ÜLKEDİR

Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, Türkiye’nin güçlü olması, gücünü artırması ve bulunduğu coğrafyadaki denge unsuru olmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin üreten bir ülke olduğuna dikkati çeken Koç, “Daha önce masalara davet edilmeyen Türkiye, artık masa kuran, dünyadaki tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçişte kutuplardan biri olmaya namzet ülke haline geldi. Vakıf olarak, bütün gençlerimizin elimizden geldiği kadar fikirlerini projeye, projesini de bir plan dahlinde işe dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel de TÜGVA olarak gençleri projeleriyle yeniliğe ve girişimciliğe yönlendirdiklerini dile getirdi. Yüksel, tüm teşkilatlarıyla müteşebbis ruh kazanılması için yönlendirme yaptıklarını anlattı.


#ekonomi
#girişim
#Konya
#proje
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