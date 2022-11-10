Ekonomi Gökbey helikopterinde kullanılacak TEIye teslim edildi
SAVUNMA SANAYİ

Gökbey helikopterinde kullanılacak: TEI'ye teslim edildi

Gökbey Helikopterinde kullanılacak TEI-TS1400 Turboşaft Motoru Aksesuar Dişli Kutusu (ADK) ikinci prototip teslim töreni Alp Havacılık tesislerinde gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi İHA
Gökbey helikopterinde kullanılacak: TEIye teslim edildi
Gökbey helikopterinde kullanılacak TEI-TS1400 Turboşaft Motoru Aksesuar Dişli Kutusu TEI'ye teslim edildi.

Törene, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil, TEI tasarım ekibi yönetici ve mühendisleri ile Alp Havacılık Tasarım Birimi ekibi yöneticileri, mühendisleri ve projeye destek olan birim yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil, Alp Havacılık olarak dişli kutusunun tasarımını ve üretimini gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Alp Havacılık olarak ikinci Aksesuar Dişli Kutusu’nu teslim ediyoruz. Alp Havacılık olarak bu zamana kadar birçok ürün teslim ettik ancak bu ürün bizim için çok farklı. Çünkü ekip olarak tasarladık ve üretimini gerçekleştirdik. Alp Havacılık’ın genel stratejisine uygun olarak tamamen dikey entegre bir yapı altında bunu gerçekleştirdik. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gökbey 2024’te hazır
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Gökbey 2024’te hazır

"Türkiye için önemli bir dönüm noktası"

Aksesuar Dişli Kutusu üretiminin Türkiye için önemli bir başarı olduğunun altını çizen TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise, “Böyle bir ilki başarmak Türkiye için önemli bir dönüm noktası. Dişli kutusu tasarımı konusunda hem Alp Havacılık ekiplerine hem de kendi ekibime Alp Havacılık tasarım ekibine vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. El birliği ile Türkiye’ye bu teknolojiyi kazandırmış olduk. Bugün Türkiye havacılığı için tarihi bir anı yaşıyoruz. Çok önemli bir iş başardık. İnşallah aynı hızla devam edeceğiz ve seri imalat sonrası uçtuğunu göreceğiz. Ortaya konulan emek ve yapılan yatırımlarla Türkiye’miz için uçan, iş gören bir sisteme dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Gökbey ilk kez görüntülendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor.
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Gökbey ilk kez görüntülendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen genel maksat helikopteri Gökbey'de sevindiren gelişme yaşandı. Adım adım seri üretime doğru giden Gökbey'in dördüncü prototipi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk kez görüntülendi.


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