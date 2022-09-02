Gökbey 2024’te hazır

Teknofest Karadeniz tüm hızıyla devam ediyor. 30 Ağustos’ta ziyaretçilere kapılarını açan festivali ilk gün 110 bin, ikinci gün ise 95 bin ziyaretçi gezdi. TUSAŞ, festivalde, Gökbey, Hürjet, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur gibi hava araçlarını sergiliyor, katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Festivalin gözdelerinden olan yerli ve milli üretim Gökbey helikopteri ile ilgili TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, “Helikopterimizin şu an kalifikasyon ve sertifikasyon testleri devam ediyor. İlk teslimatımızı ise Jandarmaya yapacağız. Ardından nihai kalifikasyonumuzu devam ettirerek 2024 yılında tam kullanıma hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 9 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor. Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar\" programı kapsamında TUSAŞ Tesislerinde ürünleri inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ürünler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf karelerinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görülmüş oldu. YAKIN ZAMANDA SERİ ÜRETİME GEÇMESİ BEKLENİYOR<br><br>Türkiye'nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri 'Gökbey' hızla seri üretime doğru ilerliyor. EN ZORLU ŞARTLARDA DAHİ HİZMET VEREBİLECEK<br><br>En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor. 'Özgün Helikopter Programı' kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, yangın müdahale helikopteri, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde saat 06.00'da başarıyla gerçekleştirirken, 2022 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmesi bekleniyor. Gökbey, tüm yapısal elemanları ile sıfırdan tasarlanıp üretildiği için tam bağımsız bir proje olması ile de dikkat çekiyor. Bu sayede her türlü koşul ve isteğe göre modifikasyon işlemleri gerçekleştirilerek konfügre edilebilecek. Gökbey ilk kez görüntülendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen genel maksat helikopteri Gökbey'de sevindiren gelişme yaşandı. Adım adım seri üretime doğru giden Gökbey'in dördüncü prototipi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk kez görüntülendi. BiP'te paylaş

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İLK TESLİMAT JANDARMA’YA

Şu anda test uçuşları yapılan Gökbey’in başlangıç serüvenini anlatan ve ilk teslimatının Jandarma’ya yapılacağını belirten Demiroğlu, “Gökbey programı 2013 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın girişimleriyle başladı. Devam eden süreçte 2018 yılının Eylül ayında planlanan şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şimdi kalifikasyon ve sertifikasyon testlerimiz devam ediyor. Gökbey’in renkleri Jandarma’nın renklerinden alınmış. Nedeni ise ilk teslimatımızı Jandarma’ya yapacak olmamız. Ardından nihai kalifikasyonumuz devam edecek. Onu da 2024 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Ondan sonra Gökbey’i bekleyen bütün kuvvetlerimize aynı zamanda hem yurt içi hem de yurt dışı diğer müşterilerimize teslimatı yapmaya başlayacağız” dedi.

TAMAMEN ANKARA’DA GELİŞTİRİLDİ

Üretiminden testlerine bütün aşamaların Ankara’da yapıldığını ifade eden Demiroğlu, “Yerli, milli ve özgün bir helikopter olan Gökbey, 6 ton sınıfı bir helikopter olma özelliği taşıyor. Tamamı Türkiye’de, TUSAŞ tarafından Türk mühendisler ile tasarlandı. Üretimi tamamen yerli olarak yapıldı. Motor geliştirme çalışmalarımız da TEİ’de yine devam ediyor. O da önümüzdeki birkaç sene içerisinde tamamlanacak. Dolayısıyla bütün alt sistemleriyle birlikte yerli ve milli bir helikopterimiz olacak. Bütün testleri, bütün faaliyetleri Ankara’da yapıldı. Şu anda orada devam ediyor. Sadece motorları yurt dışından geliyor. Çok yakında onun da yerleştiğini göreceğiz” diye konuştu. Gökbey’in birçok alanda kullanılabilecek bir helikopter olduğuna dikkat çeken Demiroğlu, “VIP olarak kullanılabilir, ambulans olarak kullanılabilir, arama kurtarma çalışması, sahil güvenlik, orman yangınları söndürme gibi akıllara gelebilecek birçok alanda faaliyet göstermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

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