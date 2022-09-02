Gökbey 2024’te hazır

Teknofest Karadeniz tüm hızıyla devam ediyor. 30 Ağustos’ta ziyaretçilere kapılarını açan festivali ilk gün 110 bin, ikinci gün ise 95 bin ziyaretçi gezdi. TUSAŞ, festivalde, Gökbey, Hürjet, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur gibi hava araçlarını sergiliyor, katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Festivalin gözdelerinden olan yerli ve milli üretim Gökbey helikopteri ile ilgili TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, “Helikopterimizin şu an kalifikasyon ve sertifikasyon testleri devam ediyor. İlk teslimatımızı ise Jandarmaya yapacağız. Ardından nihai kalifikasyonumuzu devam ettirerek 2024 yılında tam kullanıma hazır hale getireceğiz” diye konuştu.
İLK TESLİMAT JANDARMA’YA
- Şu anda test uçuşları yapılan Gökbey’in başlangıç serüvenini anlatan ve ilk teslimatının Jandarma’ya yapılacağını belirten Demiroğlu, “Gökbey programı 2013 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın girişimleriyle başladı. Devam eden süreçte 2018 yılının Eylül ayında planlanan şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şimdi kalifikasyon ve sertifikasyon testlerimiz devam ediyor. Gökbey’in renkleri Jandarma’nın renklerinden alınmış. Nedeni ise ilk teslimatımızı Jandarma’ya yapacak olmamız. Ardından nihai kalifikasyonumuz devam edecek. Onu da 2024 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Ondan sonra Gökbey’i bekleyen bütün kuvvetlerimize aynı zamanda hem yurt içi hem de yurt dışı diğer müşterilerimize teslimatı yapmaya başlayacağız” dedi.
TAMAMEN ANKARA’DA GELİŞTİRİLDİ
Üretiminden testlerine bütün aşamaların Ankara’da yapıldığını ifade eden Demiroğlu, “Yerli, milli ve özgün bir helikopter olan Gökbey, 6 ton sınıfı bir helikopter olma özelliği taşıyor. Tamamı Türkiye’de, TUSAŞ tarafından Türk mühendisler ile tasarlandı. Üretimi tamamen yerli olarak yapıldı. Motor geliştirme çalışmalarımız da TEİ’de yine devam ediyor. O da önümüzdeki birkaç sene içerisinde tamamlanacak. Dolayısıyla bütün alt sistemleriyle birlikte yerli ve milli bir helikopterimiz olacak. Bütün testleri, bütün faaliyetleri Ankara’da yapıldı. Şu anda orada devam ediyor. Sadece motorları yurt dışından geliyor. Çok yakında onun da yerleştiğini göreceğiz” diye konuştu. Gökbey’in birçok alanda kullanılabilecek bir helikopter olduğuna dikkat çeken Demiroğlu, “VIP olarak kullanılabilir, ambulans olarak kullanılabilir, arama kurtarma çalışması, sahil güvenlik, orman yangınları söndürme gibi akıllara gelebilecek birçok alanda faaliyet göstermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.