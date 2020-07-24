Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altın zirveye doymuyor Gram altın fiyatları rekora koşuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın kaç lira?

Altın zirveye doymuyor: Gram altın fiyatları rekora koşuyor

Önceki gün rekor kapanış gerçekleştiren gram altın fiyatları tarihi rekorunu dün de 415 liranın üzerine taşıdı. Ons fiyatı ise yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Analistler fonlardan kar satışı gelmezse altında 1.921 dolarlık tarihi zirveye doğru çıkışın süreceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişten aldığı destekle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, dün yine güne tarihi zirve seviyeden başladı. Gram altın, yeni tarihi rekorunu dün gün içinde 415.77 liraya taşıdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 717 liradan fiyatlandı. Yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artarak 1.887 dolarla Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

KAR SATIŞLARI ÖNEMLİ

Analistler kar satışlarında da önemli olan tarafın Merkez bankaları ve fonlar olduğuna dikkat çekerek yatırımcıların buralardaki eğilimi takip etmelerini önerdi. Pandemi döneminde aşının da fiyatlar üzerinde etkili olduğuna işaret eden uzmanlar, “Aşı tarafında, Dünya Sağlık Örgütü’nün onaylayacağı yeni bir gelişme olmaz ve merkez bankaları veya büyük fonlardan ciddi bir kâr satışı gelmez ise ara düzeltmeler ve kâr satışlarına rağmen altında 1.921 dolarlık tarihi zirveye doğru çıkış hareketinin devamı beklenebilir” dedi.

KÜRESEL RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

Fotoğraf: Arşiv
  • Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altın fiyatındaki yükselişleri destekleyen birçok faktör olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Küresel faizler dipte. Aynı zamanda birkaç gündür doların da küresel çapta bir zayıflaması var. Altın ana eğilimde yükseliş yönünde olmayı sürdürüyor. Altın fiyatları daha yüksek seviyelere gidebilir. Altının gram fiyatı şu süreçte 420 liranın üzerine çıkabilir. Altın zaman zaman alım fırsatı verecek. Koronavirüsün yenileceğine dair inancın artması lazım. Piyasaların buna göre şekillenmesi gerekiyor.”

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
EKONOMİ
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Abone Ol Google News
Şükür kavuşturana Diriliş Günü

Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü'

Ayasofya'nın açılış gününe ilişkin tüm detaylar ve hazırlıklar...
Ayasofyanın açılışında kimler olacak?

Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?
Fransaya sert tepki

Fransa'ya sert tepki

Dışişleri: Fransa kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli.
Milyonların beklediği haber

Milyonların beklediği haber

​İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi.
Özel parası basıldı

Özel parası basıldı

Yarın piyasaya sürülecek.
Yedi ilde <br>sayılar yükseldi

Yedi ilde
sayılar yükseldi

​Son üç günde en çok artış olan iller açıklandı.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Ayasofya'ya <br>yeni tabela asıldı

Ayasofya'ya
yeni tabela asıldı

Erdoğan'a ​MHP lideri Bahçeli de eşlik etti.

İlk ölüm haberi değildi

İlk ölüm haberi değildi

​Asım Gültekin'in vefatı, akıllara yıllar önce yaptığı şakayı getirdi.

Emekliye <br>sevk edildiler

Emekliye
sevk edildiler

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekli edildi.
İşte Ayasofya Vakfiyesi

İşte Ayasofya Vakfiyesi

Fatih'in vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nin tarihine ışık tutuyor.

​Türkiye'nin Navtex ilanı Fransa'yı da rahatsız etti.
Tam 101 yıl önce

Tam 101 yıl önce

​Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararları açıklandı

Komuta kademesi değişmedi, general ve amiral sayısı arttı.

​Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.