Altın zirveye doymuyor: Gram altın fiyatları rekora koşuyor

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişten aldığı destekle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, dün yine güne tarihi zirve seviyeden başladı. Gram altın, yeni tarihi rekorunu dün gün içinde 415.77 liraya taşıdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 717 liradan fiyatlandı. Yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artarak 1.887 dolarla Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

KAR SATIŞLARI ÖNEMLİ

Analistler kar satışlarında da önemli olan tarafın Merkez bankaları ve fonlar olduğuna dikkat çekerek yatırımcıların buralardaki eğilimi takip etmelerini önerdi. Pandemi döneminde aşının da fiyatlar üzerinde etkili olduğuna işaret eden uzmanlar, “Aşı tarafında, Dünya Sağlık Örgütü’nün onaylayacağı yeni bir gelişme olmaz ve merkez bankaları veya büyük fonlardan ciddi bir kâr satışı gelmez ise ara düzeltmeler ve kâr satışlarına rağmen altında 1.921 dolarlık tarihi zirveye doğru çıkış hareketinin devamı beklenebilir” dedi.

KÜRESEL RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

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Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altın fiyatındaki yükselişleri destekleyen birçok faktör olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Küresel faizler dipte. Aynı zamanda birkaç gündür doların da küresel çapta bir zayıflaması var. Altın ana eğilimde yükseliş yönünde olmayı sürdürüyor. Altın fiyatları daha yüksek seviyelere gidebilir. Altının gram fiyatı şu süreçte 420 liranın üzerine çıkabilir. Altın zaman zaman alım fırsatı verecek. Koronavirüsün yenileceğine dair inancın artması lazım. Piyasaların buna göre şekillenmesi gerekiyor.”