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Gram altında yükseliş sürüyor

Gram altında yükseliş sürüyor

15:0023/09/2024, Pazartesi
IHA
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Kapalıçarşı'da çeyrek altın 4 bin 821 liradan, yarım altın 9 bin 634 liradan, tam altın 19 bin 200 liradan satılıyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 4 bin 821 liradan, yarım altın 9 bin 634 liradan, tam altın 19 bin 200 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi ve Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle rekor kırdı. Ons altın tüm zamanların rekoru 2 bin 632 dolar seviyesini gördü.

Geçtiğimiz cuma günü haftayı rekorla kapatan altın, yeni haftaya da rekorla başladı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. İsrail'in, Lübnan sınırında da karşılıklı saldırıların olması küresel risk endişesini artırdı. Bu durum sonrası altında rekor seviyeler görüldü.

Yeni haftaya 2 bin 621 dolardan başlayan ons altın gün içinde 2 bin 632 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altının yükselmesiyle birlikte gram altın da 2 bin 953 lira seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 4 bin 821 liradan, yarım altın 9 bin 634 liradan, tam altın 19 bin 200 liradan satılıyor.

Altındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Jeopolitik gerilimler Fed'in faiz indiriminin de önüne geçti. Altında beklenenin ötesinde hızlı bir yükseliş oldu. Bir geri çekilme, düzeltme olabilir ama genel olarak çıkış sürecektir. Döviz fiyatlarında çok fazla hareketlilik olmadı. Altının ons fiyatı gram altını da yukarı yönlü tetikliyor. Gram altın da 2 bin 900 lira üstü rakamlar görüldü. 2 bin 850 lira civarına geri çekilmeler de olabilir ama 3 bin lira seviyelerini de yakın zamanda görebiliriz" dedi.Enflasyondan korunmak isteyen vatandaşların da altına yöneldiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Vatandaşlar altını hem jeopolitik ortamda güvenli liman olarak gördüğü için hem de enflasyondan korunmak için tercih ediyor. Altın sene başında bin 950 lira seviyesindeydi. Şuanda 2 bin 900 lira seviyesini aştı. Bu durumda altının enflasyondan koruduğunu da gördük” diye konuştu.

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#Altın
#Ortadoğu
#ABD
#FED

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