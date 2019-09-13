Gümrükte e-teminat mektubu dönemi

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sisteme entegre olmasıyla başlayan yeni dönemde, VakıfBank teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasını ve düzenlemesini sağlayan ilk bankalardan biri oldu. 2018'de uygulamaya alınan Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesinde ilk e-teminat mektubunu kullandıran VakıfBank, bu alandaki ilk kamu uygulamasında da rol oynayacak.

SÜRECİ HIZLANDIRDIK

M.Lütfü Çelebi

Konuyla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, “VakıfBank olarak gümrük işlemlerinde de e-teminat mektubu düzenlemeye başladık” dedi.

Bankacılık uygulamalarıyla sektörde dijitalleşmeye öncülük etmekten mutluluk duyduklarını belirten Çelebi, “Şimdi de bu uygulamanın kamu ayağında deneyimlerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz” ifadesini kullandı.

MİLLİ EKONOMİYE KATKI

Takibin kolaylıkla yapılabildiğini aktaran Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teyit almaya gerek kalmamasıyla gerçek dışı mektup şüphesinin önüne geçilebiliyor. Posta maliyeti azalıyor ve kâğıt tasarrufu sağlanıyor. Gümrüklerdeki yeni dönemin dijitalleşmede önemli bir kilometre taşı olduğunu görüyoruz. Bu uygulamayla hem müşterilerin işlemlerini kolaylaştırırken hem de milli ekonomiye katkı sunuyoruz. İşlemler hızlanırken birçok riskin de önüne geçiliyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla ekonomimize olan katkısı daha net görülecektir."