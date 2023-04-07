Güneydoğu sanayicisi üreterek iyileşecek

Depremin yol açtığı yaraları sarmaya devam eden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sanayide çarklarının dönmeye başlaması ile ihracat rakamlarındaki düşüş azaldı. Mart ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 8,2 oranında düştü ve 1,032 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki düşüşün hız kesmesi bölge sanayicisini umutlandırdı.

ESKİ SEVİYEYİ YAKALIYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin ihracat rakamlarını açıkladı. Bölgede büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketinin üzerinden 60 günün geçtiğine işaret eden Kileci, “Sanayicimiz, üreticimiz durma noktasına gelen faaliyetlerine yavaş yavaş başladı.

Yapmamız gereken daha çok iş var; ama gerçekleşen kısmi toparlanma ile birlikte ihracat rakamlarımızda eski seviyelere yaklaşmaya başladık.

Mart ayında bölgenin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 1,032 milyar dolar olarak gerçekleşti. Üreticimizin ayağa kalkmasıyla birlikte bölgenin büyüme hikayesi devam edecek” diye konuştu.

Ahmet Fikret Kileci.

YAŞANAN KAYIP YÜZDE 15,2

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ocak–mart dönemini kapsayan ilk çeyrek ihracat rakamını ise 2,6 milyar dolar olarak açıklayan Kileci, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan kaybı yüzde 15,2 olarak ifade etti. Kileci, şunları kaydetti: “Çevre illerde özellikle hasar gören sanayi üretim tesislerini eski üretim kapasitelerine ulaştırmak ve bölgemizin depremden aldığı hasarları silmek bu dönem için en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çünkü biz sanayiciler ancak üreterek ve çalışarak iyileşebiliriz.”

185 ülkeye ihracat yapıyoruz

Ahmet Fikret Kileci bölgenin ihracatıyla ilgili şöyle konuştu: “Lider pazarlarımız olan Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, Libya, İsrail ve Rusya başta olmak üzere 185 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızda en büyük paya sahip olan bölgeler yüzde 41,1 ile Orta Doğu, yüzde 15,2 ile AB ülkeleri ve yüzde 14,9 ile Afrika ülkeleri. Önümüzdeki dönemde ihracat pazarlarımızı önce muhafaza etmeye sonrasında da büyütmeye çalışacağız.”







