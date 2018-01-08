Günü gününe emeklilik hesabı

Emeklilik yaşı hesaplama, emeklilik maaşı hesaplama ve emeklilik sorgulama işlemleri ile ilgili merak edilenleri haberimizde sizlerle paylaştık.

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Özel ya da kamu kurumlarında çalışıp gerekli olan prim gün ve prim miktarına sahip olanlar devlet tarafından belirlenen yaşa ulaşıldığında emekli olabiliyor. SGK uygulamalar portalı ile Ne zaman emekli olabilirim sorgulaması yapmak çok kolay. 4A, 4B, 4C’li çalışanların emeklilik bilgileri SGK ve e-devlet uygulamaları ile mümkün. Çalışanlar e-devlet üzerinden sigorta gün sayısı ve prim miktarını sorgulayabilirler.

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NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Emeklilik kısmi ve tam emeklilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısmi emeklilik, emeklilik kriterlerini bulundurmayan ancak; belli bir prim sayısına sahip, belli bir süreyi geçirmiş kişiler için geçerli olan emeklilik türüdür. Tam emeklilik ise kişinin tüm şartlarını yerine getirmesi ve emeklilik yaşını beklemesi durumudur. Emeklilik hesabı yapılırken kişinin sigorta giriş tarihi önemlidir. Herkesin giriş tarihi farklı olduğundan, emeklilik süresi de farklılık göstermektedir.

Emekli sandığı, bağkur ya da ssk'lı çalışanlar için emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda ise 58'dir.

8 Eylül 1976 yılından önce girişi yapılan erkekler 55 yaş ve 5000 gün şartını taşımak zorundadır.

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8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında çalışmaya başlamış olan erkekler emekliliğe hak kazanabilmek için 7000 iş günü çalışmış olmalı ve 60 yaşını doldurmalıdır. Ya da 25 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olmalı, 60 yaşını tamamlamış olmalı ve 4500 gün primi bulunması gerekmektedir. Kadınlar ve erkekler belirli yaşı tamamladıkları halde prim sayıları yeterli değil ise, 5400 günden emekli olabilmektedir. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle çalışmaya başlamış olan kadınlar ise, 58 yaşını tamamlamış ve 7000 prim gününe sahip olmalıdır. 25 yıldır ssk'lı olarak çalışıyor ise ve 58 yaşını tamamlamışsa 4500 gün ile emekli olabilmektedir.

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