Gürcistan’la ticarette yeni adım

Ticarette Türkiye ve Gürcistan’ın iş çevrelerini ortaklık ve ortak girişimler yapmaya teşvik edecek yeni bir adım daha atılıyor. Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasında eylülde ‘Çapraz Kümülasyon: Ticaret ve Yatırım Fırsatları’ için özel iş forumu toplanacak. 9 Eylül’de Gürcistan’da yapılacak ve yeni iş fırsatları doğuracak foruma Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılacak. Geçen yıl yürürlüğe giren Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki çapraz kümülasyon mekanizması, tarım ürünleri hariç olmak üzere Türkiye menşeili girdiler ile Gürcistan yapımı ürünlerin Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında AB'ye ihraç edilmesini sağlıyor.

POTANSİYEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Daha önce Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı’nın USAID Ekonomik Güvenlik Programı ile ortaklaşa yaptığı araştırma neticesinde Çapraz Kümülasyon kapsamında öncelikli sektörler ortaya çıkarılmıştı. Türkiye menşeili hammadde ve ara ürünler kullanılarak üretilen malların AB pazarına ihracatı analiz edilerek potansiyel ürünlerin listesi oluşturulmuştu.

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Bu kapsamda ambalaj ve kişisel koruyucu ekipman, mobilya, tekstil, inşaat malzemeleri, bisiklet, motorlu araç parça ve aksesuarları ile beyaz eşya sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmişti. Bu kapsamda plastik ve kumaşlardan üretilecek cerrahi önlükler; pamuk, deri ve kauçuk gibi malzemelerden üretilen pantolon çarşaf, ayakkabı ve yataklar, motor, pompa, elektrik kumandaları ve aksamlarından üretilen bulaşık ve çamaşır makineleri AB’ye gönderilecek.

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