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Güven endeksleri mayıs ayında arttı

Güven endeksleri mayıs ayında arttı

10:1622/05/2025, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endekslerinin hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 3,9 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.



Buna göre; güven endeksleri bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.



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