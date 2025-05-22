Güven endeksleri mayıs ayında arttı

Buna göre; güven endeksleri bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.