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TÜİK AÇIKLADI: Türkiye’de gençler işinden memnun mu?

TÜİK AÇIKLADI: Türkiye’de gençler işinden memnun mu?

13:4119/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son veriler, gençlerin iş yaşamına dair memnuniyet seviyelerini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye'deki gençlerin %79,6’sı çalıştığı işten memnun olduğunu belirtildi. Peki, gençlerin maaş memnuniyetleri yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Gençlik 2024" araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, genç nüfus çalıştığı işden memnuniyet duyuyor.

GENÇLER İŞ HAYATINDAN UMUTLU

TÜİK’in açıkladığı 2025 yılına ait gençlik araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de genç nüfusun büyük bir bölümü çalıştığı alandan memnuniyet duyuyor. Her 10 gençten 8’i yaptığı işten memnun olduğunu ifade ederken, bu durum gençlerin mesleki uyum ve iş ortamı konusundaki genel tatmin seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

MAAŞ MEMNUNİYETİ YÜZDE KAÇ?

Gençlerin maaşlarından duyduğu memnuniyet oranı %54,1 olarak belirlendi.

TÜRKİYE'DE GENÇLER MUTLU MU?

TÜİK’in verileri genel anlamda gençlerin hayata olumlu baktığını ve iş yaşamına adapte olduklarını ortaya koyuyor.




#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
#Gençler
#Memnuniyet
#mutluluk
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TÜİK AÇIKLADI: Türkiye’de gençler işinden memnun mu?