TÜİK AÇIKLADI: Türkiye’de gençler işinden memnun mu?

TÜİK’in açıkladığı 2025 yılına ait gençlik araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de genç nüfusun büyük bir bölümü çalıştığı alandan memnuniyet duyuyor. Her 10 gençten 8’i yaptığı işten memnun olduğunu ifade ederken, bu durum gençlerin mesleki uyum ve iş ortamı konusundaki genel tatmin seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor.