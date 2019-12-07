Hakim değişmeli dava düşmeli

Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Bankası Genel Müdürlüğü, “ABD’deki yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız” denildi.

Şahsi yargı yetkisi bulunmayan ABD mahkemesinin hususi katılım taleplerini reddetmesiyle ilgili; yapılan açıklamada, “ABD’deki emsal davalarda ‘yargı yetkisi’ ve ‘hâkimin reddi’ gibi eşik niteliğindeki konulara esasa girilmeden itiraz edilebilmesi için hususi katılıma izin verilmesi geçerli bir uygulamadır. Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan Bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır” denildi.