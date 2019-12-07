Ekonomi Hakim değişmeli dava düşmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hakim değişmeli dava düşmeli

Halk Bankası, ABD New York Güney Bölge Savcılığı tarafından açılan davada yetki aşımı olduğunu vurgulayan Halk bankası, tarafsızlığını yitiren dava hakiminin değişmesi, davanın da düşmesi gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Bankası Genel Müdürlüğü, “ABD’deki yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız” denildi.

Şahsi yargı yetkisi bulunmayan ABD mahkemesinin hususi katılım taleplerini reddetmesiyle ilgili; yapılan açıklamada, “ABD’deki emsal davalarda ‘yargı yetkisi’ ve ‘hâkimin reddi’ gibi eşik niteliğindeki konulara esasa girilmeden itiraz edilebilmesi için hususi katılıma izin verilmesi geçerli bir uygulamadır. Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan Bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır” denildi.

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