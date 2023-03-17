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Ekonomi

Hal esnafına 743 ekmek teknesi

Deprem bölgesinde ticari hayatın devamlılığının sağlanması için esnafa geçici ticari üniteler kuruluyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Deprem bölgesinde geçici ticari üniteler kuruluyor. Esnaf yeni iş yerine kavuşana kadar kurulacak geçici ticari üniteler de üretime ve satışa devam edecek. Vatandaşın normal hayata kavuşması için atılan adımlar ile bölgeden göçün de engellenmesi amaçlanıyor.

KISA ZAMANDA KURULUM

Normalleşmeye dönük adımlardan biri de hallere atılıyor. Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te toplam 743 geçici ticari ünite yapılacak. Bu ünitelerin 24’ü Adıyaman, 338’i Malatya, 223’ü Gaziantep, 87’si Hatay ve 71’i ise Kahramanmaraş’ta kurulacak. Geçici ticari ünitelerin kurulumu Kahramanmaraş’ta başladı. TOKİ’nin afet konutları ile birlikte inşa edilecek yeni ticarethaneler şehrin planına uygun, güvenli yerlere inşa edilecek. Yeni yapılacak ticarethanelerin üzerine konut yapılmayacak.

#Deprem
#Normalleşme
#Hatay
#Kahramanmaraş
#Gaziantep
4 saat önce
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Hal esnafına 743 ekmek teknesi
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