'Hal Kayıt Sistemi' ile tespit edildi: Hal ile raf arasında fiyat yüzde 227 arttı

Son dönemde sebze ve meyvedeki yüksek fiyatlar tüketicilerin tepkisine neden olurken, bazı marketlerde etiketlere yansıyan farklı fiyatlar, ürünlerin hal çıkış fiyatı ile Raf fiyatının sorgulanmasına neden oldu. Bazı marketlerde eriğin 18 liradan alınıp 59 lira 95 kuruşa satılması da tepki çekti. Uzmanlar, bu duruma karşı tarımda fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çekti. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Hal Kayıt Sistemi'ni kullanarak, marketteki fiyatları karekod ile inceleyerek anlattı.

Vatandaşların mutlaka karekod okutması gerektiğini hatırlatan Aydın Ağaoğlu, "Soğan fiyatı neredeyse Seçim sloganı oldu. Seçim bitti, 30 liraya çıkmış olan şu an 9 lira 95 kuruş. Bunun kaça alındığını, ne maliyetle markete getirildiğini bilmek tüketicinin hakkı. Ben eskiden beri söylüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir Hal Kayıt Sistemi var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, halk kayıt sistemine ait künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Fahiş fiyat ile karşı karşıya ise bunu fark edip alışverişini başka yerden gerçekleştirebilir. Tüketicilere tavsiyem, mutlaka öncelikle bir fiyat araştırması yapsınlar. Sebze ve meyve reyonlarında özellikle karekodu okutarak Hal Kayıt Sistemi'nde alış fiyatını görsünler. Bu uygulama telefonumda var, soğan 8 liraya alındığını görüyoruz, 9 lira 95 kuruşa satıldığını görüyoruz. Patates ise 14 liradan alınmış, satış fiyatı ise 17 lira 95 kuruş. Bu normal bir fark ama 1 liraya alıp 6 liraya satılıyorsa bir anormallik var" dedi.