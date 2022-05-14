Ekonomi Halkbank ABDde devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank ABD'de devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu

Halkbank , ABD'de devam eden davada, federal ve bir üst mahkemenin "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) başvuruda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Halkbank ABDde devam eden dava için Yüksek Mahkemeye başvurdu
Halkbank

Halkbank avukatları, Yüksek Mahkemenin başvuru için tanıdığı sürenin son günü olan 13 Mayıs'ta temyiz başvurusunu yaptı.

Halkbank Yüksek Mahkemeye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmiş, Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halkbank'ın talebini kabul ederek, son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Halkbank avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra ise bir üst mahkemeye başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.

Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

Halkbank’ın talebi kabul edildi: Yasal süreç askıya alınacak
DÜNYA
Halkbank’ın talebi kabul edildi: Yasal süreç askıya alınacak
Kapıya benzetiliyor

Kapıya benzetiliyor

​NASA'nın gizemli Mars fotoğrafı merak uyandırdı.
Antalyada acı olay

Antalya'da acı olay

​Sızan gazdan zehirlenen iki işçi hayatını kaybetti.
Türkiye ikinci hatayı yapmayacak

Türkiye ikinci hatayı yapmayacak

​Finlandiya ve İsveç'e veto sinyali.
İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü

İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü

​Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı.
Dönüşün ekosistemi oluşacak

Dönüşün ekosistemi oluşacak

​Erdoğan: Suriyeliler konusunda doğru olduğunu düşündüğümüz için bu adımları atıyoruz.

40 yıldır PKK'yı destekliyor

40 yıldır PKK'yı destekliyor

​NATO'ya girmek isteyen İsveç'in terör karnesi kabarık.
‘Asgari’de ara zam sinyali

‘Asgari’de ara zam sinyali

​Çalışma Bakanı Vedat Bilgin umutlu konuştu.
Konutta fahiş fiyata karşı iş birliği

Konutta fahiş fiyata karşı iş birliği

​Emlakçılar haksız artış yapanların gayrımenkullerini satmayacak.
Bölgenin tarım üssüyüz

Bölgenin tarım üssüyüz

​Dünyanın onuncu en büyük tarım hasılasına sahip ülkeyiz.
'Kaldıraç' batırdı

'Kaldıraç' batırdı

​Para kazanma hırsı yüzünden tüm birikimlerini kaybettiler.
Çocuk düş görmez yetişkin kabustadır

Çocuk düş görmez yetişkin kabustadır

​Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi Bir Düş Gördüm vizyona girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.