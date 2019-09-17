Halkbank faizi aşağı çekti

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirmesi bankaları da harekete geçirdi. Geçen hafta kredi faizlerini düşürdüğünü duyuran Turk Eximbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve konut kredilerini düşürdüğünü duyuran İş Bankası’nın ardından dün de Halkbank indirim yapan bankalar arasına katıldı. Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden banka, kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına indirdiğini açıkladı.

Osman Arslan

MAAŞ MÜŞTERİSİ İÇİN 1,25’LE KREDİ

Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdü. 500 bin ve üzerindeki konut kredilerinde de faiz oranı aylık yüzde 1,19'a indirildi. 500 bin liranın altındaki konut kredilerinde kullandırılan aylık yüzde 0,99 faiz oranı uygulamasına da devam edilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnun olduklarını söyledi. Arslan, “Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurt dışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmakta. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.