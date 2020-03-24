Ekonomi Halkbanktan esnafa kredi müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan esnafa kredi müjdesi

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesine destek veren Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren Halkbank, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır."

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6 aya kadar ödemesiz dönem

"Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir."

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Çek-senet işlemleri kart üzerinden

  • İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.

Yüzde 4.5 faiz oranı

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır. İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecektir.

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