Ekonomi Hangi dünyadan bahsediyorsunuz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hangi dünyadan bahsediyorsunuz

Faiz indirimine karşı çıkan lobiler, enflasyonu gerekçe gösteriyor. Ancak ABD’de enflasyon % 6,8’e çıktığı halde faizler % 0-0,25 arasında tutuluyor. Avrupa Merkez Bankası AB üyesi ülkelerde enflasyon %5’i aştığı halde faizi 0’da tutuyor. Japonya ve İsviçre gibi ülkelerde faiz yıllardır ekside. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerde de yüksek enflasyona rağmen faizler Türkiye’deki gibi çift hanelerde değil.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hangi dünyadan bahsediyorsunuz
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ABD’de enflasyon yüzde 6,8’e çıktığı halde Fed faizleri yüzde 0 ile 0,25 arasında tutuyor. Avrupa Merkez Bankası ise AB üyesi ülkelerde enflasyon yüzde 5’i aştığı halde faizi 0’da tutuyor.

Japonya ve İsviçre gibi ülkeler ise yıllardır faizleri eksi 0,10’da tutuyor. Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya gibi Türkiye ile birlikte gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan ülkelerde de yüksek enflasyona rağmen faizler Türkiye’deki gibi çift hanelerde tutulmuyor.

25 ÜLKEDEKİ FAİZ ORANLARI
25 ÜLKEDEKİ FAİZ ORANLARI

Yüzde 17 az geliyor!

  • Türkiye şu anda yüzde 17 civarında mevduat faizi veriyor. Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihracatlarının faizi ise yüzde 22’nin üzerinde bulunuyor. Türkiye’ye sıcak para üzerinden yatırıma gelenler bu yüksek oranlarla getiri elde ediyorlar. Enflasyondaki geçici yükselişi işaret edip kazanamadıklarını belirten kesimler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki faiz oranlarını görmezden geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neymiş faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neymiş faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomideki son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz.' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı

Yılın son derbisinde
kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile berabere kaldı.
Derbide büyük iddia

Derbide büyük iddia

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MÜSİADdan yeni ekonomi modeline destek: Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

'Hükümete saldırmanın yollarını aramayın baş edemezsiniz.'

​Türkiye'nin 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki: Hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki: Hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomideki son gelişmelerle ilgili değerlendirmede yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı. TÜSİAD'a çok sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi cibilliyetinizi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Siz acaba bu hükümeti nasıl çökertiriz de sömüreceğimiz bir hükümeti nasıl iş başına getiririz diye düşünüyorsunuz." dedi.
Kadıköy'de tek ses:
Spor

Kadıköy'de tek ses: "Yönetim istifa"

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında sarı-lacivertli tribünler yönetimi istifaya davet ederken, maçın ardından uzun bir süre tribünleri terk etmediler.
Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”
Spor

Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”

Fenerbahçe deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli maçın ardından konuştu. Galibiyet için sahaya çıktıklarını ama kaybetmemenin de önemli olduğunu söyleyen Karaveli, sahada iyi olan tarafın Beşiktaş olduğunu ifade etti.

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