Hangi dünyadan bahsediyorsunuz

ABD’de enflasyon yüzde 6,8’e çıktığı halde Fed faizleri yüzde 0 ile 0,25 arasında tutuyor. Avrupa Merkez Bankası ise AB üyesi ülkelerde enflasyon yüzde 5’i aştığı halde faizi 0’da tutuyor.
Japonya ve İsviçre gibi ülkeler ise yıllardır faizleri eksi 0,10’da tutuyor. Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya gibi Türkiye ile birlikte gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan ülkelerde de yüksek enflasyona rağmen faizler Türkiye’deki gibi çift hanelerde tutulmuyor.
Yüzde 17 az geliyor!
- Türkiye şu anda yüzde 17 civarında mevduat faizi veriyor. Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihracatlarının faizi ise yüzde 22’nin üzerinde bulunuyor. Türkiye’ye sıcak para üzerinden yatırıma gelenler bu yüksek oranlarla getiri elde ediyorlar. Enflasyondaki geçici yükselişi işaret edip kazanamadıklarını belirten kesimler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki faiz oranlarını görmezden geliyor.