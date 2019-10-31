Hasbahçe’de satış rekoru

Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığıyla kurulan ASAF İş Ortaklığı'nın Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinin son etabı Hasbahçe Evleri'nin satışları başladı. Projenin tanıtımı dolayısıyla dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Akbal, Türkiye'de konut piyasasının her zaman güçlü olduğunu vurgulayarak, geçen yıl dahi tüm zorluklara rağmen 1,4 milyon adede yakın konutun satıldığını bildirdi.

Ömer Saylık - Mahmut Akbal - Burak Açıkbaş

KALİTELİ KONUT SAYASI ARTIYOR

Bu yıl satış adedinin 1 milyonu aşacağını ifade eden Akbal, eylülde 150 bin adede yakın satışla tüm zamanların rekorunun kırıldığını, son çeyrekte satış artış hızının süreceğini kaydetti. Akbal, gayrimenkul sektörünün kendisini istediği gibi anlatamadığını belirterek, otomotiv ve beyaz eşyada düşüşün çok daha yukarılardayken inşaatta kaybın yüzde 15'lerde olduğunu aktardı. Akbal, "Buna rağmen "inşaat sektörü batıyor" gibi söylemler bulunuyor. Ancak her yıl 1 milyon yeni konuta ihtiyaç olduğu gözden kaçıyor" dedi.

İŞİNİ İYİ YAPAN KALIYOR

Mahmut Akbal, dünya müteahhitlik sektöründe Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu hatırlattı ve söktörün Türkiye'de ciddi projeler yaptığını dile getirdi. Akbal, "Mega projelerin tamamı Türk inşaat firmaları tarafından yapılıyor. Dolayısıyla Türk firmaları çok iyi. 'İnşaat sektörü batıyor, müteahhitler bırakıyor' gibi haberler sektöre zarar veriyor. Sektör iyi olunca kasap da, tekstilci de gayrimenkule girdi. Bu süreçte onlar ayrılıyor. Bu işin içinde olan, öz sermayesi güçlü olan şirketler varlığını sürdürüyor" diye konuştu.

REKLAM

FAİZ İNDİRİMİ 200 BİN EK SATIŞ GETİRDİ

Akbal, MB'nin temmuzdan itibaren faizlerde düşüşe gittiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konut kredilerinde yarım puanlık düşüş, 200 bin ek satış getirdi. Kamu bankalarıyla gerçekleşen indirimin etkisi çok iyi oldu. Özel bankalar da bu süreçte kamu bankaları gibi indirim yaparsa gayrimenkuldeki canlılık artar. Bu alanda Türkiye'nin gidecek daha çok yolu var."

STOKLAR AZALIYOR

Akbal, konutta stokların azaldığını, bu süreçte maliyetler arttığı için fiyatların da yükselmesinin beklendiğini ifade etti. Akbal, "Ön satışa çıkalı henüz bir ay olmasına rağmen toplam stokumuzun yüzde 51'inin satışı gerçekleşti. Bir ayda 276 adet daire sattık. 3 yıl önce metrekare fiyatları 3 bin 500 lirayken, şu anda 7 bin 500 liraya ulaşmış durumda" dedi.

"DÜZENLEME OLUMLU OLUR"

ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık da gayrimenkul sektörü için umut verici gelişmeler yaşandığını ifade etti. Saylık, “Yeni Ekonomi Programı'nda sektör için yeni adımlar var. Tamamlanmaya yakın projelere finansman desteğiyle durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının önüne geçilebileceği öngörüsündeyiz” dedi.

DEPREMİ UNUTMAYALIM

Yılın 8 ayında Başakşehir'de 6 bin 274 konut satıldı. Projede tüm detayın titizlikle değerlendirdiklerini belirten Saylık, "Arsa yapısına uygun planlanmış bina yükseklikleri ile fark oluşturan 3. etaptaki Hasbahçe Evleri, son zamanda aklımıza düşen ama aklımızdan hiçbir zaman çıkmaması gereken deprem gerçeğine uygun olarak deprem yönetmeliğine titizlikle uyularak inşa edildi” bilgisini verdi.

İKİNCİ ETAPTA 524 KONUT VAR

Proje 2 etapta 116 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Büyüklükleri 94-254 metrekare arasında değişen evler, 841 bin TL'den başlayan fiyatlar 1 milyon 441 bin TL'ye kadar çıkıyor. Sitede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. Şirket yetkilileri toplam 524 dairesi bulunan projenin, bölgedeki nitelikli konut ihtiyacı nedeniyle büyük ilgi gördiğini dile getiriyor. Evlerde teslim tarihi planı ise Haziran 2021.

"YABANCIYA SATIŞTAN GELİR BEKLENTİSİ 7-10 MİLYAR DOLAR"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Akbal, yabancılara daire satışının markalı konut firmalarının can simidi olduğunu, bu zorlu süreçte sektördeki tüm firmaların yabancılara satış yaptığını anlattı. Yabancılara konut satışı konusunda hükümetin çok güzel teşvikler hayata geçirdiğini ancak bunun tanıtımının yeterince yapılmadığını belirten Akbal, şunları kaydetti: “Bu yıl yabancılara satışın 50 bin adede ulaşması bekleniyor. Bu satışlar, 7-10 milyar dolar aralığında gelire tekabül edecek. Bu aslında cari açık veren ülkemiz için çok önemli. Geçen yıl 40 milyon turist ağırlayıp 29,5 milyon dolar hasılat yapmışız. Ancak yabancılara konut satışıyla 10 milyar dolara varan gelir elde edebiliyoruz. Ayrıca, buradan konut alan; oturma grubu, perde, halı ve züccaciye gibi onlarca farklı sektörde alışveriş yaparak onları da canlandırıyor. Bu nedenle ekonomiye ciddi katkı sağladığı için yabancıya satışı teşvik etmemiz lazım.”