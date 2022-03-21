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Hatlarda enerji trafiği tam gaz

Ukrayna savaşı ile birlikte Türkiye’nin enerji transferinde kilit konumu ortaya çıkarken, Anadolu’yu ağ gibi ören petrol ve doğal gaz hatları kıtalar arası enerji trafiğinde önemli rol oynuyor...

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Hatlarda enerji trafiği tam gaz
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Ukrayna savaşı ile birlikte Türkiye’nin enerji transferinde kilit konumu ortaya çıkarken, Anadolu’yu ağ gibi ören petrol ve doğal gaz hatları kıtalar arası enerji trafiğinde önemli rol oynuyor. BTC, TANAP, TürkAkım gibi projeler Asya ile Avrupa arasında enerji köprüsü oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 yılı faaliyetlerini içeren raporda söz konusu petrol ve doğal gaz boru hatlarının üstlendikleri yük ortaya kondu.

BTC İLE DÜNYAYA 3.8 MİLYAR VARİL PETROL

  • Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) başta Azeri petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi’nde üretilen petrolün, emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor. BTC hattından 2021 yılı sonu itibarıyla toplamda 3,8 milyar varil petrol dünya pazarlarına taşındı.

AVRUPA’YA MİLYARLARCA METREKÜP GAZ

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) BOTAŞ sistemine ilk gaz akışı 2018 Haziran ayı sonunda başlandı. 2021 yılı sonu itibarıyla toplam 14 milyar metreküp gaz alımı gerçekleştirildi. Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Edirne/İpsala’da TANAP Projesi Avrupa Bağlantısı açılış töreni yapılmıştı. Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı (TAP) Projesi 2020 yılının Aralık ayında işletmeye alınmıştı. TANAP üzerinden Avrupa’ya 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 8 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştirildiği bildirildi. Türkiye-Rusya arasında yapılan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin her iki hattında inşaat, kesin kabuller ile devreye alma işlemleri tamamlandıktan sonra 2020 sonunda boru hattı işletmeye alınmıştı. 2021 yılı kasım ayı sonu itibariyle TürkAkım vasıtasıyla yaklaşık 16 milyar metreküp gazı Avrupa’ya taşındı.

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