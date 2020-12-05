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Havalı işbirliği

Havalı işbirliği

TİM ile THY, ihracat seferberliğine önemli katkı yapacak bir işbirliğine gitti. Salgın döneminde bu ortaklığın önemine dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu “Türk Hava Yolları kargo taşımacılığında yüzde 30’a varan hizmet bedeli avantajı sağlayacak” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
İlker Aycı - Adil Karaismailoğlu - İsmail Gülle
İlker Aycı - Adil Karaismailoğlu - İsmail Gülle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM ile THY arasında hayata geçecek iş birliği protokolünü Türkiye’nin ekonomik hedefleri açısından çok önemli bulduğunu belirtti. Karaismailoğlu, “Türk Hava Yolları tarafından kargo taşımacılığında yüzde 30’a varan hizmet bedeli avantajı sağlanması, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırmasına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde, ihracatçılarımızın talep edeceği hizmetler, kargo sektörünün yıldızı Turkish Cargo’nun iş hacmi hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 10-30 ARASI AVANTAJ SAĞLIYOR

  • Bakan Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen İşbirliği Protokolü Lansmanı’nda yaptığı konuşmada, “Türk Hava Yolları tarafından kargo taşımacılığında yüzde 30’a varan hizmet bedeli avantajı sağlanması, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırmasına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde, ihracatçılarımızın talep edeceği hizmetler, kargo sektörünün yıldızı Turkish Cargo’nun iş hacmi hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

LOJİSTİK MALİYETİ DAHA DA DÜŞECEK

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında 102,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçen gelirler göz önüne alındığında, hava kargonun geçmiş yıllara göre toplam sektör içerisindeki payının iki kat artarak yüzde 26 oranında yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede ülkemizin de hava kargo taşımacılığı ve lojistik alanındaki projelere öncelik vermesi stratejik açıdan önem taşımaktadır.

İHRACATIN YÜZDE 10’U HAVAYOLUYLA

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, “Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10’u aştı” dedi. Gülle şöyle devam etti: “Hava kargosu her zaman büyük bir avantaj. TİM-THY iş birliğiyle beraber, 28 destinasyona, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında, yüzde 10 ila yüzde 30 indirim uygulanmış olacak."

28 DESTİNASYONDA 75 BİN TON KAPASİTE

  • Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo olarak yeni ihracat teşvik kampanyasını açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Aycı, "Geçtiğimiz üç yıl içerisinde ihracat meclislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz muhtelif kampanya çalışmalarımız sonucunda ürün bazında toplamda yüzde 40’tan yüzde 105’e varan ihracat artışlarını da hep birlikte sağladık" dedi.

ÇİN'E İLK YÜK TRENİ YOLA ÇIKTI

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek ilk ihracat treni İstanbul'dan törenle uğurlandı. Marmaray'ın Kazlıçeşme istasyonunda gerçekleşen uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Karaismailoğlu, “Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracak" dedi.
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