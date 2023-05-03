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Ekonomi

Hazine borçlanma faizi çakıldı

Türkiye’nin borçlanma faizi dün yüzde 37, 29 ile sert bir düşüş yaşadı. Cuma günü yüzde 13,6 olan 2 yıllık devlet iç borçlanma tahvilinin faizi 5 puan birden gerileyerek yüzde 8,5’e indi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Son yılların en büyük günlük düşüşlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu sert iniş, Hazine’nin borçlanmada elini rahatlatacak bir gelişme oldu. 13 Şubat 2023 tarihinden bu yana en düşük seviye inen 2 yıllık tahvilin borçlanma faizi, 12 Nisan 2023 tarihinde yüzde 16,6 ile bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Ekim 2018 ve Mayıs 2019 tarihlerinde yüzde 26 seviyesini gören Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvili faizi, 8 Haziran 2023’te yüzde 27 ile son yılların en büyük seviyesine tırmanmıştı. Seçim ortamına rağmen Hazine borçlanma faizinin bir yıl öncesi seviyenin 19 puan altına düşerek yaklaşık yüzde 70 gerilemesi dikkat çekiyor.



#Faiz
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#Borç
#Ekonomi
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