Hazine borçlanma faizi çakıldı

Son yılların en büyük günlük düşüşlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu sert iniş, Hazine’nin borçlanmada elini rahatlatacak bir gelişme oldu. 13 Şubat 2023 tarihinden bu yana en düşük seviye inen 2 yıllık tahvilin borçlanma faizi, 12 Nisan 2023 tarihinde yüzde 16,6 ile bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü.