Kara para ile mücadele konusunda da bilgilendirmede bulunan Bakan Şimşek 2023 yılında 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlandığını ilgili makamlara aktarıldığını söyledi. Ekonomi programının çalıştığını ifade eden Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 400 baz puan düştüğünü, borçlanma maliyetinin 277 baz puan iyileştiğini söyledi. Enflasyonla mücadele konusunda da mesajlar veren Şimşek, "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır" ifadelerini kullandı.