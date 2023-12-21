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Ekonomi

Kararlıyız enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı sonu itibariyle hanelere tesis edilen doğal gazda yüzde 68, elektrikte yüzde 58 oranında sübvansiyon sağlandığını söyledi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:46 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

. Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Döviz gelirlerinin yüzde 40'ının Merkez Bankası'na satış şartını gözden geçireceklerini belirten Şimşek, "Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır. Bu konuda da yoğun bir çalışması içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

KARA PARA İLE MÜCADELE

Kara para ile mücadele konusunda da bilgilendirmede bulunan Bakan Şimşek 2023 yılında 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlandığını ilgili makamlara aktarıldığını söyledi. Ekonomi programının çalıştığını ifade eden Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 400 baz puan düştüğünü, borçlanma maliyetinin 277 baz puan iyileştiğini söyledi. Enflasyonla mücadele konusunda da mesajlar veren Şimşek, "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır" ifadelerini kullandı.



#Enflasyon
#Ekonomi
#Mehmet Şimşek
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