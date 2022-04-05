Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıkladı: Kur korumalı mevduat 695 milyar liraya ulaştı

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine ilk girenlerde vadelerin 23 Mart itibarıyla dolmasıyla hesap sahiplerinin getirileri almaya başladığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu tarihte 596 milyar lira olan KKM bakiyesinin 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

KUR FAİZ SARMALINDAN ÇIKTIK

Nebati, döviz kurlarında stabilizasyonun en iyi şekilde yürüdüğünü vurgulayarak, “KKM’nin de etkisi ile birlikte kur-faiz sarmalından çıktık. Böylece, enflasyonun en önemli belirleyicilerinden biri olan döviz kurunda serbest piyasa koşulları içerisinde istikrar sağlandı. Enflasyonun diğer önemli belirleyicisi olan beklentilerdeki düzelmeye yönelik atacağımız adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz” dedi. Bakan, “Mart itibarıyla yüzde 61,1 seviyesine yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürülebilir şekilde sağlamak noktasında kararlı adımlar atmaktayız” ifadesini kullandı.

HEDEF KALICI FİYAT İSTİKRARI

Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Küresel düzeyde enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki artış ABD’de son 40 yılın, AB’de son 35 yılın en yüksek enflasyon oranlarının yaşandığını göstermektedir. Örneğin, şubat ayında İspanya’da üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 41’e yakın artmıştır. Dünyanın birçok ülkesi enflasyonla karşı karşıya ve mücadele araçlarını da kullanma noktasında ağır davranarak çözüm üretmeye çalışıyor. 2021 yılında dünya küresel salgının etkilerini tam anlamıyla atlatamamışken ülkemiz, yüzde 11 büyüdü.”

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Stokçuya geçit yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlı ve net tavrımız devam edecek ve KDV indirimlerinin etiketlere yansıması mutlak surette sağlanacaktır” dedi. Bakan, hayat pahalılığı karşısında milleti korumaya devam edeceklerini belirtti.