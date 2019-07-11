Ekonomi Haziranda 6,6 milyon kişiye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haziranda 6,6 milyon kişiye ulaştı

Haziran ayındaki toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artıran Türk Hava Yolları, geçen ay 6,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu doluluk oranı da Haziran 2019 döneminde 1,2 puanlık artışla ile yüzde 80,3 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Hava Yolları'nın (THY) bu yılın haziran ayındaki toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti. THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Haziran 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları yayımlandı. Buna göre, Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 1,3, dış hatlarda yüzde 4,6 arttı.

DOLULUK YÜZDE 80'İ AŞTI

Yolcu doluluk oranı Haziran 2019 döneminde 1,2 puanlık artışla ile yüzde 80,3 oldu. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 4,0 puanlık artış göstererek yüzde 86,1 olarak gerçekleşti. Bunun yanında taşınan Kargo-Posta, Haziran 2018 döneminde 115 bin 967 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 7,7'lik artışla 124 bin 939 tona yükseldi.

UÇAK SAYISI 338'E ÇIKTI

Geçen yılın ocak-haziran 2018 döneminde ise 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 5,8'lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 1,6'lık bir artış kaydedildi. Öte yandan geçen yılın haziran ayı sonunda uçak sayısı 326 iken, bu yılın haziran ayı sonunda 338 oldu.

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