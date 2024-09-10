Hedef 3 yıl içinde 1 milyar dolarlık şirket

IFA'da şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve enerji depolama sistemlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını aktaran Güler, konvansiyonel faaliyet alanlarında 3 yılda 2 kat büyüme hedeflerinin yanı sıra mobilite pazarında üssel büyüme beklediklerine işaret etti. 2030'da global mobilite pazarının, sadece faaliyet gösterdikleri elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümlerinde yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini kaydeden Güler, "Vestel Mobilite olarak biz de bu pazarda üssel bir büyüme hedefliyoruz. Gelecek 3 yılda Vestel Mobilite’nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. B sektöre yaptığımız yatırımlar, tüketici elektroniği alanındaki bilgi birikimimiz ile elektrikli otomotiv ekosisteminde sağladığımız avantaj ve farklı coğrafyaların önde gelen şirketleriyle kurduğumuz işbirlikleri bizi bu hedefimize ulaştıracak" dedi.