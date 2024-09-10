Hedef 3 yıl içinde 1 milyar dolarlık şirket

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, gelecek 3 yılda Vestel Mobilite'nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bu yıl 32. kez, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na (IFA 2024) katılan Vestel, yeni şirketi Vestel Mobilite'nin geliştirdiği ürünleri ziyaretçilerin deneyimine sundu.
MOBİLETE PAZARINDA BÜYÜYECEĞİZ
IFA'da şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve enerji depolama sistemlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını aktaran Güler, konvansiyonel faaliyet alanlarında 3 yılda 2 kat büyüme hedeflerinin yanı sıra mobilite pazarında üssel büyüme beklediklerine işaret etti. 2030'da global mobilite pazarının, sadece faaliyet gösterdikleri elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümlerinde yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini kaydeden Güler, "Vestel Mobilite olarak biz de bu pazarda üssel bir büyüme hedefliyoruz. Gelecek 3 yılda Vestel Mobilite’nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. B sektöre yaptığımız yatırımlar, tüketici elektroniği alanındaki bilgi birikimimiz ile elektrikli otomotiv ekosisteminde sağladığımız avantaj ve farklı coğrafyaların önde gelen şirketleriyle kurduğumuz işbirlikleri bizi bu hedefimize ulaştıracak" dedi.
Togg'un ekranını Vestel üretiyor
Sundukları mobilite çözümlerle geleceğin sürdürülebilir, yenilenebilir, online ve akıllı dünyasına yön vereceklerine vurgu yapan Güler, ürettikleri elektrikli şarj istasyonlarıyla bugüne kadar Türkiye'de ve Avrupa'da 30’a yakın ülkede, 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldığını söyledi. Vestel’in 2017’de dahil olduğu Togg projesinde bugün yüzde 23 hisseye sahip olduğunu hatırlatan Güler, Togg'un yekpare ekranını Vestel'in ürettiğini vurguladı, birçok elektrikli araçta olmayan mini LED teknolojisini kullandıkları bilgisini paylaştı.