Hedef tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ek Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri’nde konuştu. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşların refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldıklarının altını çizen Yılmaz, “Ekim 2022’den itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana gelmiştir” diye konuştu.

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

Orta vadede enflasyonu tek haneye düşürmenin önümüzdeki dönemde en önemli makro hedef olacağını belirten Yılmaz, “Eylülde paylaşmayı planladığımız Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yeni politikaları ve yapısal reform başlıklarını şekillendireceğiz. OVP’deki ana çerçeve, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyede belirlenmesi olacak” ifadelerini kullandı.

Risk primi bir yılda 377 baz puan düştü

Merkez Bankası’nın sadeleştirme sürecinin kredi piyasasının işlevselliğini artırmasını öngördüklerini aktaran Cevdet Yılmaz, “Kredi risk primi (CDS) bir yılda 377 baz puan geriledi; düşüşün sürmesini bekliyoruz”dedi. Seçimlerden sonra 5 yıllık CDS, 466 baz puana indi. Yılmaz, ayrıca 23 Haziran itibarıyla Kredi Garanti Fonu’nun sağladığı kefalet hacminin 730 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.

Komisyondan geçti

Ek Bütçe teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifiyle, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar TL, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar yl olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar TL ödenek eklenecek.







