Ekonomi Hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş

Hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk mesajında ‘enflasyonla mücadele’de kararlılık vurgusu yaptı. Kavcıoğlu, “TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göreve gelir gelmez banka genel müdürleriyle bir araya gelen Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşün temel hedef olduğuna vurgu yaptı.
Göreve gelir gelmez banka genel müdürleriyle bir araya gelen Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşün temel hedef olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, atanmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine dikkat çeken Kavcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi.

TAKVİM AYNEN DEVAM EDECEK

Kavcıoğlu, “Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Para Politikası Kurulu toplantılarının, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacağı bilgisini paylaşan Şahap Kavcıoğlu, politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılacağını dile getirdi. Şahap Kavcıoğlu, yaptığı açıklamanın ardından dün akşam üstü banka genel müdürleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi.

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