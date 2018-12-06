Ekonomi Hedeflere sıkı duruşla ulaşırız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hedeflere sıkı duruşla ulaşırız

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, ikinci toplantısını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda küresel finansal piyasalardaki gelişmelerin Türkiye’ye etkisini azaltmak için geliştirilen tedbirler ele alındı. Para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşu koruyarak YEP’teki hedeflere ulaşılacağı vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. Bakanlıktan toplantıyla ilgili yapılan açıklamada; küresel piyasalardaki gelişmeler, para ve maliye politikasındaki sıkı duruş, reel sektör, iş gücü piyasası, bankacılık sektöründeki son durum ile Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) eylemlerin değerlendirildiği belirtildi.

KÜRESEL GELİŞMELERE KARIŞ ALINAN TEDBİRLER ELE ALINDI

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili bakan yardımcısının yanı sıra Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği ile Borsa İstanbul yöneticilerinin katıldığı ifade edildi. Toplantıyla ilgili dün yapılan açıklamada; küresel finansal piyasalardaki gelişmeler, bunların ülke finansal ve reel sektörüne etkileri ile bu çerçevede alınmakta olan tedbirlerin değerlendirildiği belirtdi.

YEP HEDEFLERİNE VURGU

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi, yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, YEP’te ilan edilen ülkemiz finansal mimarisinin yenilenmesi, bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları, politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla finansal verilerin kalitesinin artırılması, ihracatı destekleyici teşvik mekanizmaları konularında üye kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirilmiştir. Özellikle para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve YEP eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulanmıştır.”

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  • 2018’DA 8 KEZ TOPLANACAK
  • Merkez Bankası da 2019 yılına ilişkin yol haritasını kamuoyuyla dün paylaştı. “2019 Yılı Para ve Kur Politikası” metninde yayımlanan yol haritasında Merkez önceliği yine fiyat istikrarına vereceğini bildirdi. Metinde “Para politikası enflasyonu hedefe yaklaştıracak şekilde oluşacak” ifadesi yer aldı. Açıklamada “Enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde korunmuştur” denilmesi dikkat çekti. Merkez Bankası , 2019’da PPK toplantısı sayısını 8 olarak açıkladı.

Kamunun döviz ihtiyacı doğrudan karşılanacak

Merkez Bankası, 2019 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyaçlarına da yer verildi. Merkez’in konula ilgili açıklaması şöle: “Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından doğrudan karşılanacak.”

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