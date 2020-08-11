Hedeften sapmadan yola devam: Üst lige doğru emin adımlarla

Kovid 19 salgını sonrası dünya ekonomisindeki daralmadan en hızlı çıkış yapan ülkelerden biri olarak dikkat çeken Türkiye’de üretim artışına ilişkin olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Son olarak, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50’nin üzerine çıktı.

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EŞİK DEĞER AŞILDI

Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, haziran ayında 47,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50’nin üzerine çıktı. Söz konusu veri, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti.

İMALATTA DİKKAT ÇEKİCİ TOPARLANMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Kovid-19 kaynaklı daralmaların ardından temmuz ayında Türk imalatçılarının temel ihracat pazarlarının toparlanmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu durum, dış pazarlardaki yeniden açılmanın imalat sektörünün talebindeki iyileşmeyi destekleyeceğine yönelik umutları güçlendirdi. Öte yandan, dünyanın bazı bölgelerinde virüs vakalarının arttığına ilişkin veriler mevcut toparlanmaların kırılganlığına işaret ederken, her an devreye sokulabilecek yeni kısıtlamalar ekonomileri toparlanma rotasından çıkarma potansiyeli taşıyor.”

ÜST LiGE DOĞRU EMiN ADIMLARLA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’ndeki yükselişe ilişkin, “Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor” ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, “Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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