Hemen teslim projede ödeme iki yıl sonra

Projeden daire almak isteyenler için “Hayallerinden vazgeçme Türkiye” kampanyası ile yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat, 2 yıl ödemesiz taksit avantajları bir arada sunuluyor. Peşinatın yüzde 15’i ise 24 ay sonra ara ödeme olarak yapılabiliyor. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Yeni normal hayata başladığımız bu günlerde, ertelenen konut ihtiyaçlarının da normale dönmesini sağlayacak bir kampanya ile üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi.

Umut Durbakayım

Balkonlu ve ferah

Başlattıkları kampanya ile konut ihtiyacı olanları hem de yatırımcıları hedeflediklerini belirten Durbakayım konuşmasını şöyle sürdürdü: “Pandemi nedeniyle geniş balkonlu ve homeofis tarzı daireler rağbet görüyor. Projemiz de günümüz modern şehir yaşamının tüm ihtiyaçlarının karşılıyor. Evora Denizli projesindeki birçok daire, fazladan ilave özel bir odaya sahip olacak. Özellikle yalı, köşk gibi büyük evlerde evin salonunda çift açılır doğrama ile ayrılan yemek odası Evora Denizli ile yeniden hayat bulacak. Kampanya, toplam 1556 bağımsız bölümden oluşan Evora Denizli projesinin birinci ve ikinci etabındaki daireler için geçerli olacak. Projemizde 2 eğitim, 2 ticaret ve 6 konut olmak üzere toplam 10 ayrı parsel bulunuyor.”